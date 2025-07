Bradesco emite aviso para todos os correntistas e poupadores

Golpe da Falsa Central: Entenda Como Funciona e Como se Proteger

Um golpe que vem ganhando destaque é o da falsa central, no qual criminosos se passam por atendentes de bancos. Utilizando tecnologia avançada, eles conseguem mascarar números de telefone, fazendo parecer que as ligações são legítimas.

Durante as chamadas, os golpistas criam situações de emergência para persuadir as vítimas a fornecerem informações pessoais e bancárias. Eles utilizam técnicas de engenharia social para parecerem confiáveis e convencem as pessoas a agirem rapidamente.

Principais Táticas Usadas pelos Criminosos

Os golpistas começam pelo uso de informações pessoais reais, como nome e banco, o que aumenta a credibilidade da ligação. Em seguida, simulam problemas urgentes, como fraudes em contas, para pressionar a vítima.

A ligação é mantida ativa ou são feitas simulações de transferências internas, tudo para dar a impressão de que a comunicação é com um serviço legítimo. Entre as táticas utilizadas, destacam-se:

Uso de voz profissional e jargões bancários.

Relato de problemas na conta ou possíveis fraudes.

Solicitação de senhas, tokens e códigos de autenticação.

Como os Criminosos Manipulam Dados de Segurança

Durante a conversa, o golpista pode pedir que a vítima informe um código de SMS que ela recebe no celular, alegando ser parte de uma verificação de segurança. Na realidade, esse código é usado para validar uma transação fraudulenta, permitindo que o golpista tenha acesso à conta da vítima.

Cuidados para Evitar Golpes

Desconfiar de ligações inesperadas que solicitem informações sensíveis é primordial. Jamais informe senhas, tokens ou códigos que você recebe por SMS, mesmo que a pessoa pareça ser um atendente oficial.

Se houver qualquer dúvida, desligue a ligação e entre em contato com o banco por meio dos canais oficiais. É sempre mais seguro verificar do que arriscar.

Outras recomendações incluem:

Usar autenticação em dois fatores.

Evitar clicar em links recebidos por SMS ou e-mail.

Manter aplicativos e antivírus sempre atualizados.

Iniciativas do Bradesco no Combate às Fraudes

Apenas uma instituição financeira, o Bradesco introduziu um recurso em seu aplicativo que alerta os clientes sobre chamadas suspeitas. Assim, o usuário pode decidir se deve continuar ou interromper a ligação, o que oferece mais proteção e confiança.

O que Fazer Caso Seja Vítima de Golpe?

Se você cair em um golpe, a primeira ação é registrar um boletim de ocorrência e contatar seu banco para bloquear acessos e transações indevidas. Além disso, é importante trocar senhas, monitorar transações recentes e, se necessário, contatar o Procon ou outros órgãos de defesa do consumidor.

Ações dos Bancos no Combate a Fraudes

As instituições financeiras têm investido em tecnologias de segurança, como autenticação biométrica, e promovido a educação de seus clientes para prevenir golpes. Elas também colaboram com as autoridades para mapear fraudes e responsabilizar os criminosos, buscando um ambiente digital mais seguro.

Como os Clientes Podem Contribuir para Sua Segurança

Os clientes desempenham um papel crucial na prevenção de golpes. Adotar práticas como criar senhas seguras, desconfiar de mensagens não solicitadas e manter os dados atualizados no banco são essenciais.

Estar informado sobre como os golpes funcionam é uma maneira poderosa de proteger suas finanças e evitar fraudes. Outras dicas incluem: