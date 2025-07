Preço de cruzeiros pode surpreender viajantes interessados

Navegar em um grande navio, acordar em portos diferentes a cada dia e aproveitar festas, espetáculos e uma variedade de pratos é uma experiência única. No entanto, por trás desse glamour, existe uma série de custos que pode surpreender quem está planejando sua primeira viagem de cruzeiro. O valor anunciado é realmente o que você vai pagar? O que está incluído? E quais são os gastos extras? Com a temporada de cruzeiros no Brasil começando em julho de 2025, é essencial entender todos os custos envolvidos.

O que está (e o que não está) incluso no preço do cruzeiro?

É importante entender o que está incluído no preço do cruzeiro para evitar surpresas. Geralmente, o valor anunciado cobre o básico da estadia no navio.

O que normalmente está INCLUSO:

Cabine: O tipo de acomodação escolhida para a sua estadia.

O tipo de acomodação escolhida para a sua estadia. Refeições: Acesso a restaurantes principais que oferecem café da manhã, almoço e jantar, além de um buffet com opções variadas durante o dia.

Acesso a restaurantes principais que oferecem café da manhã, almoço e jantar, além de um buffet com opções variadas durante o dia. Bebidas Básicas: Água, sucos no café da manhã e chás.

Água, sucos no café da manhã e chás. Acesso às áreas comuns: Piscinas, jacuzzis, academia e quadras esportivas.

Piscinas, jacuzzis, academia e quadras esportivas. Entretenimento: Espetáculos no teatro, festas na piscina e atividades com a equipe de animação.

O que geralmente NÃO está INCLUSO (e pode gerar custos extras):

Bebidas Alcoólicas e não alcoólicas específicas: Itens como cervejas, vinhos, coquetéis e refrigerantes de lata são cobrados à parte.

Itens como cervejas, vinhos, coquetéis e refrigerantes de lata são cobrados à parte. Restaurantes de especialidade: Experiências gastronômicas em restaurantes temáticos são pagas separadamente.

Experiências gastronômicas em restaurantes temáticos são pagas separadamente. Passeios e excursões em terra: Atividades em cada parada são cobradas à parte.

Atividades em cada parada são cobradas à parte. Serviços de Spa e salão de beleza: Massagens e tratamentos também não estão incluídos.

Massagens e tratamentos também não estão incluídos. Gorjetas: Uma taxa diária por pessoa é acrescentada à conta final.

Uma taxa diária por pessoa é acrescentada à conta final. Pacotes de internet (Wi-Fi): O acesso à internet em alto-mar geralmente tem um custo elevado.

O acesso à internet em alto-mar geralmente tem um custo elevado. Cassino e lojas: Compras e serviços de lavanderia também não estão incluídos.

Fatores que influenciam o preço do cruzeiro

O valor do cruzeiro pode mudar conforme quatro fatores principais:

Duração e Roteiro: Mini-cruzeiros de 3 a 4 noites são mais baratos. Cruzeiros de 7 noites pela costa brasileira ou em roteiros que incluem Uruguai e Argentina têm um custo intermediário. Viagens mais longas costumam ser mais caras. Época do Ano: A alta temporada, como o Réveillon e o Carnaval, apresenta preços mais altos. Viajar na baixa temporada pode gerarEconomias significativas. Tipo de Cabine: Os preços variam de acordo com o tipo de cabine escolhida: Interna: Sem janela, é a opção mais econômica.

Sem janela, é a opção mais econômica. Externa: Com uma janela que não abre, oferece vista para o mar.

Com uma janela que não abre, oferece vista para o mar. Com Varanda: Proporciona um espaço ao ar livre, muito desejado por muitos viajantes.

Proporciona um espaço ao ar livre, muito desejado por muitos viajantes. Suíte: Mais espaçosa e luxuosa, geralmente a opção mais cara. Antecedência da Compra: Reservas feitas com 8 a 12 meses de antecedência permitem encontrar melhores preços e opções de cabine.

Custos práticos para um cruzeiro em 2025/2026

Considerando uma cabine dupla, aqui estão algumas estimativas de custo por pessoa para diferentes tipos de cruzeiros que operam no Brasil:

Mini-Cruzeiro Econômico (3 a 4 noites): Temporada: Baixa. Cabine: Interna. Custo: Entre R$ 1.800 e R$ 3.000 (sem taxas e extras).

Cruzeiro Padrão (7 noites – Costa do Brasil): Temporada: Média. Cabine: Com Varanda. Custo: Entre R$ 4.000 e R$ 7.000 (sem taxas e extras).

Cruzeiro em Feriado de Luxo (7 noites – Réveillon ou Carnaval): Temporada: Altíssima. Cabine: Com Varanda. Custo: A partir de R$ 7.000, podendo ultrapassar R$ 12.000 (sem taxas e extras).



Custos extras a bordo

Esses custos podem surpreender muitos viajantes. É essencial ter um orçamento para gastos a bordo, que normalmente são cobrados em dólar americano:

Pacotes de Bebidas: Se você consome bebidas, esses pacotes custam entre US$ 40 e US$ 85 por dia.

Se você consome bebidas, esses pacotes custam entre US$ 40 e US$ 85 por dia. Gorjetas: Estime cerca de US$ 16 a US$ 18 por dia.

Estime cerca de US$ 16 a US$ 18 por dia. Passeios em Terra: Podem variar de US$ 50 a mais de US$ 200, dependendo da experiência.

Podem variar de US$ 50 a mais de US$ 200, dependendo da experiência. Internet: Pacotes diários custam entre US$ 15 e US$ 30.

Uma regra prática é planejar gastar entre 30% e 50% do valor base do cruzeiro com custos adicionais.

Dicas para economizar em um cruzeiro

Reserve antecipadamente: Os melhores preços são encontrados entre 8 a 12 meses antes da data de partida.

Os melhores preços são encontrados entre 8 a 12 meses antes da data de partida. Escolha a baixa temporada: Evite viajar em períodos de alta demanda, como dezembro e janeiro.

Evite viajar em períodos de alta demanda, como dezembro e janeiro. Fique atento a promoções: Muitas companhias oferecem descontos significativos.

Muitas companhias oferecem descontos significativos. Analise o pacote de bebidas: Se você não consome muito, pode ser mais econômico pagar por bebidas avulsas.

Se você não consome muito, pode ser mais econômico pagar por bebidas avulsas. Explore por conta própria: Em algumas paradas, é mais econômico desembarcar e conhecer o lugar sem as excursões do navio.

Um cruzeiro pode oferecer uma experiência inesquecível. Com planejamento e conhecimento dos custos reais, sua viagem dos sonhos pode ser realizada sem comprometer o orçamento.