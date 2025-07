Novo modelo da Bajaj promete revolucionar viagens dos brasileiros

A Bajaj Dominar 400 se destaca como uma das motocicletas mais importantes da fabricante indiana no Brasil, especialmente no segmento de motocicletas naked de média cilindrada. Em 2025, a Bajaj lançou uma versão atualizada da Dominar 400 na Índia, que traz inovações em tecnologia, conforto e segurança. Junto com a nova Dominar 400, foi apresentada também a versão 250 do modelo. A chegada do modelo atualizado ao Brasil ainda não tem data confirmada, mas as melhorias aumentam sua competitividade em relação a marcas como Honda e Yamaha.

Inovações Tecnológicas

Entre as principais novidades da Dominar 400 2025, está a introdução de quatro modos de pilotagem, que podem ser ativados através de um novo sistema chamado "ride-by-wire". Esses modos são:

Road : Ideal para o uso urbano e em estradas, oferecendo uma resposta suave do acelerador e um ABS que proporciona mais estabilidade.

: Ideal para o uso urbano e em estradas, oferecendo uma resposta suave do acelerador e um ABS que proporciona mais estabilidade. Rain : Ajusta a entrega de potência e aumenta a intervenção do ABS em pisos molhados, ajudando a evitar derrapagens.

: Ajusta a entrega de potência e aumenta a intervenção do ABS em pisos molhados, ajudando a evitar derrapagens. Sport : Garante respostas rápidas do motor, perfeito para ultrapassagens e curvas, com menor intervenção do ABS.

: Garante respostas rápidas do motor, perfeito para ultrapassagens e curvas, com menor intervenção do ABS. Off-Road: Modifica o controle de tração e os freios para melhorar a aderência em terrenos irregulares.

Esses modos são controlados por um novo sistema de comando, que ajusta tanto a resposta do acelerador quanto o ABS, permitindo uma experiência de pilotagem adaptável a diferentes condições.

Principais Atualizações

Além dos modos de pilotagem, a Dominar 400 2025 apresenta várias inovações:

Painel LCD : Inspirado no modelo Pulsar NS400Z, o novo painel colorido traz conectividade Bluetooth, funcionalidades de navegação, alertas de chamadas e mensagens, além de informações sobre consumo de combustível e marcha engatada. O display secundário no tanque foi substituído por uma porta USB, facilitando o carregamento de dispositivos.

Conforto e Ergonomia : Um guidão redesenhado oferece uma posição de pilotagem mais confortável, ideal para longas viagens. O modelo também conta com suporte para GPS e um bagageiro traseiro.

Segurança : O controle de tração pode ser desconectado, e o ABS é ajustável conforme o modo de pilotagem escolhido, aumentando a segurança. Outras melhorias incluem alavancas ajustáveis e um visor no painel que reduz reflexos.

Acessórios: O modelo já vem equipado com itens como protetor de cárter, para-brisa e protetores de mão, tornando-o mais apropriado para viagens.

Embora o peso da moto permaneça em 193 kg, a Bajaj está planejando reduzir esse peso futuramente para melhorar a agilidade no trânsito urbano.

Desempenho do Motor

O motor da Dominar 400 é monocilíndrico, tem capacidade de 373,3 cm³ e é refrigerado a líquido. Ele fornece 40 cv a 8.800 rpm e 35 Nm a 6.500 rpm, com uma caixa de seis marchas e um sistema de embreagem assistida. O modelo atende às normas ambientais OBD-2B, oferecendo uma entrega de potência suave e um consumo médio de 29 km/l. O sistema ride-by-wire permite também uma resposta do acelerador mais precisa.

Crescimento da Marca no Brasil

A Bajaj registrou um aumento de 249% nos emplacamentos no Brasil até abril de 2025, com a Dominar 400 sendo a moto mais vendida. O modelo compete diretamente com motos como a Royal Enfield Classic 350 e a Honda CB 300F Twister, proporcionando tecnologia e potência a um preço acessível.

As atualizações de 2025 destacam a vocação touring da Dominar 400, focando no conforto e na conectividade. A produção local e a ampla rede de 40 concessionárias da Bajaj garantem manutenção acessível, com revisões fixas até junho de 2025 e uma garantia de três anos.

Com projeções de crescimento de 12,5% para o mercado brasileiro de motos até 2030, a Dominar 400 2025 se posiciona como uma ótima opção para jovens motociclistas e amantes de viagens longas, solidificando a presença da Bajaj no setor de motocicletas intermediárias.