EUA: Nasdaq e S&P 500 batem recordes; Nvidia chega a US$ 4 trilhões

As bolsas de valores dos Estados Unidos encerraram seus trabalhos na quinta-feira, 10 de agosto de 2023, com um desempenho positivo. Esse avanço foi impulsionado por resultados animadores de empresas do setor aéreo e pela valorização da Nvidia, que se tornou a primeira companhia a ultrapassar a marca de 4 trilhões de dólares em valor de mercado. Com isso, os índices Nasdaq e S&P 500 alcançaram novas máximas históricas.

No entanto, em contraste com esse bom desempenho, as ações e recibos de empresas brasileiras negociados nos Estados Unidos tiveram uma queda significativa. Isso ocorreu após o presidente americano, Donald Trump, anunciar uma nova tarifa de importação de 50% sobre produtos do Brasil, o que gerou preocupação entre os investidores.

Desempenho dos Índices

Os principais índices de ações foram os seguintes:

Dow Jones : subiu 0,43%, fechando a 44.650,64 pontos.

: subiu 0,43%, fechando a 44.650,64 pontos. S&P 500 : ganhou 0,27%, encerrando a 6.280,46 pontos.

: ganhou 0,27%, encerrando a 6.280,46 pontos. Nasdaq: teve uma alta de 0,09%, ficando em 20.630,66 pontos.

Destaques do Mercado Corporativo

As ações das companhias aéreas foram as que mais se destacaram em termos de valorização, após a Delta Air Lines revelar que lucros e receitas do segundo trimestre de 2023 superaram as expectativas do mercado. A empresa também anunciou a retomada de suas projeções anuais, que estavam paralisadas desde abril.

Os resultados impulsionaram as ações da Delta, que aumentaram 12%, enquanto a United Airlines subiu 14% e a American Airlines teve alta de 12,9%. Esse crescimento coincidiu com a queda nos preços do petróleo, resultando em custos operacionais mais baixos para o setor.

As ações de empresas do setor bancário também seguiram uma tendência de alta. Isso ocorreu após o Federal Reserve (Fed) iniciar uma consulta pública para discutir possíveis mudanças nas regras que regem instituições financeiras. Essa iniciativa foi interpretada como um sinal de que pode haver uma flexibilização nas normas. O Goldman Sachs e o JPMorgan apresentaram altas de 1,78% e 1,80%, respectivamente.

A Nvidia, por sua vez, fechou com uma valorização de 0,75%, com suas ações cotadas a 164,10 dólares, alcançando um novo recorde. A empresa elevou seu valor de mercado para 4 trilhões de dólares, feito que já havia sido alcançado no dia anterior, mas que sofreu pequena retração antes do fechamento.

Outro movimento importante no mercado foi a forte valorização das ações da WK Kellogg, após a italiana Ferrero anunciar a compra da divisão de cereais matinais da empresa americana por cerca de 3 bilhões de dólares.

Queda das Ações Brasileiras

Por outro lado, as empresas brasileiras que estão listadas em Nova York vivenciaram quedas significativas, influenciadas pela nova ameaça tarifária. As declarações de Donald Trump sobre a imposição de tarifas em produtos do Brasil geraram incerteza entre os investidores, afetando a percepção sobre essas ações.

Entre as principais quedas, destacam-se:

Nu Holdings : -4,47%

: -4,47% ADR do Itaú : -4,21%

: -4,21% ADR do Bradesco : -2,82%

: -2,82% Embraer: -4,6%

Essas movimentações refletem a tensão no mercado e a influência de decisões políticas sobre o desempenho das ações.