Como famílias economizam no supermercado de forma eficaz

A cena é comum em supermercados, especialmente no final do dia: funcionários trocando etiquetas de preços em pães, frutas e legumes. Esse é o momento conhecido como “hora da xepa”, quando itens perecíveis recebem descontos significativos. Essa prática não só permite economizar, mas também ajuda a evitar o desperdício de alimentos.

Para os consumidores, esse é um período valioso para encontrar produtos com preços muito reduzidos. Este guia traz dicas práticas para aproveitar as ofertas do final do expediente, permitindo compras mais econômicas e conscientes.

O que é a “hora da xepa”?

A “hora da xepa” é uma estratégia dos supermercados para gerenciar seu estoque. Consiste na diminuição drástica dos preços de produtos que estão próximos do vencimento. O objetivo é evitar que esses itens sejam desperdiçados após o fechamento da loja, oferecendo aos consumidores a chance de adquiri-los a preços muito menores.

Durante esse processo, tanto os supermercados como os clientes saem ganhando. Os estabelecimentos conseguem minimizar perdas financeiras e os consumidores têm a oportunidade de comprar produtos em bom estado a custos reduzidos. Essa dinâmica não se enquadra em promoções específicas, mas sim em uma prática comum que ocorre conforme a quantidade de produtos disponíveis e o horário de fechamento da loja.

Quando encontrar os maiores descontos?

O momento certo é fundamental para aproveitar os descontos. O ideal é visitar o supermercado nas últimas duas horas antes do fechamento. Se a loja fecha às 22h, as remarcações de preços costumam aumentar a partir das 20h. Nesse intervalo, os gerentes de setor analisam o que ainda está disponível e precisa ser vendido rapidamente.

Além do horário, certos dias da semana podem ser mais vantajosos para encontrar ofertas. Geralmente, as segundas e terças-feiras são as melhores opções, pois os supermercados querem vender os itens perecíveis que não foram vendidos durante o final de semana. Outro momento estratégico ocorre na noite anterior aos dias de “feira” ou “sacolão”, quando as lojas precisam liberar espaço para novas mercadorias.

Onde focar a busca por descontos?

Para obter os melhores descontos, é recomendável concentrar a busca em setores com produtos que têm maior perecibilidade e que são feitos diariamente:

Padaria : É o setor que mais oferece descontos ao final do dia. Pães, bolos e salgados são frequentemente vendidos com preços reduzidos.

Hortifrúti : Fique atento a frutas e legumes que estão madurados e que precisam ser vendidos rapidamente. Muitas vezes, eles vem em bandejas ou sacolas com preços fixos baixos.

Rotisseria : Frangos assados e pratos prontos costumam ser remarcados nos últimos momentos de funcionamento para evitar desperdícios.

Frios e Laticínios: Embora seja menos comum, produtos próximos ao vencimento, como iogurtes e queijos, também podem ter bons descontos.

Os produtos da “xepa” são seguros?

Uma dúvida comum é sobre a segurança dos produtos com desconto. Em geral, os itens da “xepa” estão em boas condições, apenas próximos do vencimento, e são destinados ao consumo imediato. É importante usar o bom senso e verificar as condições dos produtos: um pão pode estar um pouco mais firme, mas ainda é adequado para fazer torradas.

Verifique sempre se há sinais de mofo ou odores estranhos. O supermercado tem a responsabilidade de garantir qualidade, mas o cuidado também deve vir do consumidor na hora de escolher.

Como identificar um bom desconto?

Nem toda etiqueta de promoção implica uma economia real. Para evitar armadilhas, compare o preço por quilo ou unidade, em vez de observar apenas o preço final. Esteja atento a pacotes que escondem produtos de menor qualidade e avalie se realmente vai consumir o que está comprando.

Estratégia para planejar as compras na “xepa”

A flexibilidade é a chave para quem quer aproveitar as ofertas. Vá ao supermercado sem uma lista fixa, mas esteja aberto a adaptar suas refeições com base nos produtos disponíveis. Por exemplo, se encontrar tomates maduros, pode ser uma boa oportunidade para preparar molho.

Use a “xepa” para complementar suas compras normais, sempre com um plano de como utilizar os alimentos, evitando o desperdício e garantindo que as economias se tornem verdadeiras vantagens.