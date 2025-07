Chevrolet apresenta SUV com mudanças surpreendentes

Chevrolet Lança Tracker 2026 em São Caetano do Sul

A Chevrolet apresenta o novo Tracker 2026, um modelo que chega ao mercado brasileiro com atualizações que prometem atrair a atenção dos consumidores. Lançado em julho de 2025, o SUV compacto foi desenvolvido na fábrica da montadora em São Caetano do Sul e visa competir com modelos populares, como o Volkswagen T-Cross e o Hyundai Creta.

Design e Estilo Renovado

O Tracker 2026 traz um visual mais robusto e moderno. A frente do veículo apresenta faróis bipartidos em LED, com as luzes diurnas posicionadas na parte superior e os faróis principais na parte inferior. Essa configuração segue o estilo da picape Montana. A nova grade frontal, em formato hexagonal com detalhes em colmeia, traz um ar contemporâneo ao design.

Na parte traseira, as lanternas têm um novo padrão gráfico, especialmente na versão RS, que conta com acabamento escurecido. As rodas de liga leve podem ser de até 17 polegadas, mantendo as dimensões do veículo em 4,27 metros de comprimento, com um porta-malas que acomoda 393 litros.

Interior Moderno e Tecnologia Avançada

Dentro do veículo, o Tracker 2026 apresenta um cockpit inspirado no Trax americano. Um painel digital de 8 polegadas é acompanhado por uma central multimídia MyLink de 11 polegadas, que suporta Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Algumas versões também oferecem conectividade 5G.

Os bancos foram projetados para proporcionar maior conforto, utilizando espumas de diferentes densidades e materiais suaves ao toque. O console central é mais alto e inclui um freio de estacionamento eletrônico. Adicionalmente, o sistema OnStar agora possui o recurso Acompanhamento Seguro, e o aplicativo myChevrolet permite o controle remoto de funções, como a climatização do veículo.

Destaques Tecnológicos

O novo Tracker 2026 se destaca por suas tecnologias que priorizam segurança e conforto:

Multimídia : Central de 11 polegadas com conexão 5G em versões topo.

: Central de 11 polegadas com conexão 5G em versões topo. Segurança : Equipado com seis airbags, frenagem autônoma e alerta de ponto cego.

: Equipado com seis airbags, frenagem autônoma e alerta de ponto cego. Conforto: Teto solar panorâmico disponível nas versões Premier e RS.

Versões e Preços

Disponível em cinco versões, o Tracker 2026 se posiciona em um espectro de preços que vai de R$ 119.900 a R$ 190.590, atendendo desde compradores com necessidades especiais até aqueles que buscam mais sofisticação.

Versão Preço Destaques 1.0 AT R$ 119.900 Ideal para PCD, equipamentos básicos 1.0 LT R$ 154.090 Mais conectividade e conforto 1.0 LTZ R$ 169.490 Tecnologia intermediária 1.2 Premier R$ 189.590 Teto solar, acabamento premium 1.2 RS R$ 190.590 Visual esportivo, detalhes exclusivos

Uma edição especial chamada Azul Noronha, limitada para celebrar os 100 anos da Chevrolet no Brasil, traz acabamentos únicos.

Motor e Mecânica

O Tracker 2026 continua a oferecer motores 1.0 e 1.2 turbo flex, ambos com sistema de injeção direta e câmbio automático de seis marchas. O motor 1.0 turbo gera até 121 cv e 18,9 kgfm, enquanto o motor 1.2 turbo tem uma potência máxima de 141 cv e torque de 22,9 kgfm com etanol. Ambas as motorizacões foram ajustadas para atender às normas ambientais mais recentes.

Embora a introdução de uma tecnologia híbrida-leve de 48V esteja nas expectativas, ela foi adiada para o ano de 2026, já que a Chevrolet busca priorizar modelos elétricos como o Spark EUV e o Captiva EV. O modelo mantém a tração dianteira, ideal para o uso urbano.

Espaço no Mercado

Até novembro de 2024, o Tracker emplacou 61.001 unidades e busca recuperar sua vice-liderança entre os SUVs, posição que foi perdida para o T-Cross. O investimento de R$ 7 bilhões da GM no Brasil até 2028 demonstra a aposta no modelo, produzido localmente para reduzir custos e oferecer preços competitivos.

O Tracker 2026 combina um design moderno com tecnologia avançada e preços acessíveis, desafiando concorrentes como Honda HR-V e Nissan Kicks. Embora o modelo não introduza uma versão híbrida de imediato, ele se mantém relevante no segmento ao oferecer conectividade, segurança e conforto, continuando como um dos SUVs mais vendidos da América do Sul.