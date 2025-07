Estes 10 nomes clássicos para meninas estão voltando com tudo: veja a lista

Alguns nomes de meninas estão voltando a virar moda no Brasil. Antes esquecidos ou vistos como antiquados, estão fazendo seu retorno triunfal.

Escolher o nome de uma menina é uma das decisões mais marcantes para os pais, pois carrega significados afetivos, culturais e até espirituais. Muito além de uma identificação formal, o nome transmite identidade e pode refletir desejos, tradições familiares ou inspirações do momento.

Com tantas opções disponíveis, muitos pais têm buscado alternativas que resgatem a elegância dos nomes antigos, trazendo de volta nomes femininos cheios de charme, delicadeza e força. Ao mesmo tempo, a tendência de resgatar nomes clássicos acompanha uma onda cultural.

O objetivo é a valorização do passado, que ressurge não só na moda e na música, mas também nas escolhas pessoais. Assim, nomes que fizeram sucesso em décadas anteriores voltam ao topo das listas, conquistando uma nova geração de meninas com um toque retrô e atual.

10 nomes de meninas clássicos que voltaram com tudo

Nos últimos anos, nomes considerados antigos voltaram a figurar entre os mais escolhidos para meninas, combinando tradição com modernidade. Essa retomada ocorre por diferentes motivos: conexão familiar, sonoridade agradável, significados positivos e, principalmente, pela busca por originalidade sem exagero.

Alice

Alice significa “de nobre linhagem” ou “de qualidade nobre” e tem origem germânica. Muito presente na literatura graças ao clássico “Alice no País das Maravilhas”, o nome transmite delicadeza e personalidade. Sua popularidade cresceu por unir tradição, simplicidade e uma sonoridade suave que agrada gerações.

Helena

De origem grega, Helena significa “a reluzente” ou “a resplandecente”. Fortemente ligado à mitologia e à beleza, o nome carrega elegância e força. Nas últimas décadas, Helena retornou como um dos nomes mais populares entre as meninas, sendo sinônimo de sofisticação atemporal.

Cecília

Cecília vem do latim e significa “cega” em sua origem literal, mas ao longo do tempo adquiriu conotações de suavidade e ternura. O nome tem forte presença na música clássica, por meio da figura de Santa Cecília, padroeira dos músicos. Sua retomada reflete uma preferência por nomes com sonoridade clássica.

Laura

Laura significa “vitoriosa” ou “coroada de louros” e tem raízes no latim. Associado à vitória e ao triunfo, o nome ganhou força em várias épocas e retornou com tudo pela sua simplicidade e imponência. Ele combina bem com diferentes sobrenomes, o que o torna ainda mais versátil.

Beatriz

Com origem latina, Beatriz significa “a que traz felicidade” ou “aquela que faz os outros felizes”. É um nome forte, mas ao mesmo tempo delicado, muito usado na nobreza europeia. Seu renascimento acompanha o desejo de nomes com significados positivos e tradição cultural.

Clara

Clara tem origem no latim e carrega o significado de “brilhante”, “luminosa” ou “ilustre”. O nome, além de curto e de fácil pronúncia, transmite leveza e clareza. Sua retomada recente se deve à tendência por nomes curtos, significativos e de sonoridade suave.

Júlia

O nome Júlia, de origem latina, significa “jovem” ou “cheia de juventude”. Durante décadas, ele esteve entre os mais escolhidos e voltou a liderar rankings por seu som agradável e atemporal. Além disso, carrega traços de feminilidade, equilíbrio e tradição familiar.

Elisa

Elisa deriva do hebraico Elisheba e significa “Deus é plenitude” ou “promessa de Deus”. Tem relação com nomes bíblicos e transmite espiritualidade e confiança. Sua forma curta e elegante conquistou novos pais, que valorizam nomes discretos e cheios de significado.

Mariana

De origem incerta, Mariana pode ser a junção de Maria e Ana, significando “senhora cheia de graça” ou “a escolhida”. Com ampla tradição em países de língua portuguesa, o nome carrega força, religiosidade e versatilidade. Sua volta ao topo demonstra o apreço por nomes compostos que atravessam gerações.

Teresa

Teresa vem do grego e significa “colheita” ou “verão”, embora também possa ser associada à padroeira Santa Teresa. O nome passou por décadas de desuso, mas retornou como símbolo de sofisticação discreta. Ele traz consigo um ar vintage que agrada pais que buscam originalidade com raízes históricas.

