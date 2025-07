Boeing 747 faz pouso de emergência em Guarulhos (SP)

Na terça-feira, 8 de outubro, um Boeing 747 da Lufthansa, identificado como D-ABYM, fez uma aterrissagem no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, por volta do meio-dia. O avião, que partiu de Frankfurt, na Alemanha, estava a caminho do Aeroporto de Ezeiza, em Buenos Aires, mas encontrou dificuldades durante o voo.

O voo LH-510 se aproximou de Buenos Aires por volta das 6h20, mas, devido a condições climáticas desfavoráveis, incluindo forte neblina, precisou permanecer no ar em uma rota de espera por cerca de 20 minutos. Ao invés de pousar, a aeronave foi desviada para Assunção, capital do Paraguai, onde aterrissou após mais 1h20 de voo.

Uma hora depois de ter pousado em Assunção, o avião retomou sua rota em direção a Buenos Aires. No entanto, ao chegar próximo ao destino, a tripulação novamente enfrentou a necessidade de uma espera devido à mesma neblina densa. Após mais 20 minutos no ar, a aeronave foi desviada para São Paulo, onde fez a aterrissagem.

Durante a aproximação a Guarulhos, os pilotos declararam um “mayday”, que é um sinal de emergência, solicitando prioridade para o pouso. Isso acionou o protocolo de segurança, levando as equipes de bombeiros a se posicionarem nas proximidades da pista para garantir a segurança da aterrissagem.

Após o pouso, foi possível ouvir a comunicação entre o controlador de tráfego aéreo e os pilotos. Quando questionados sobre o motivo da emergência, a tripulação informou que estavam próximos do limite de horas de trabalho e enfrentavam uma escassez de combustível. Essa situação se agravou, em parte, devido às condições meteorológicas desfavoráveis em Buenos Aires, que também causaram o desvio de outros voos, tanto nacionais quanto internacionais, ao longo do dia.