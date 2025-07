Trump impõe tarifa e afeta política no Brasil

Nesta quarta-feira, 9 de outubro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que aplicará uma tarifa de 50% sobre todos os produtos exportados do Brasil para os EUA. A declaração foi feita em uma carta enviada ao presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, na qual Trump também defendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro, alegando que ele está sendo alvo de uma perseguição por parte do governo brasileiro.

Esse posicionamento de Trump foi interpretado por especialistas como uma tentativa de interferência na política interna do Brasil, o que pode gerar insegurança entre investidores, especialmente em um ano que antecede as eleições no país. O apoio de um líder global como Trump reabre espaço para Bolsonaro, que atualmente está inelegível, mas ganha visibilidade e apoio.

As reações do mercado financeiro a essa situação foram rápidas. O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, caiu 1,31%, fechando em 137.480 pontos. Além disso, os juros futuros apresentaram alta, refletindo um aumento na percepção de risco político e econômico. O dólar também subiu, registrando uma alta de 1,04%, encerrando a cotação em R$ 5,50.

Outro fator que impactou o mercado foi a divulgação da ata do Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos. O documento revelou que há divisões entre os membros do comitê sobre quando e como deve ocorrer a redução das taxas de juros em 2025. Essa incerteza sobre a política monetária dos EUA tende a desencorajar investidores a aplicarem recursos em mercados emergentes como o Brasil.

Na China, as notícias sobre inflação também chamaram a atenção. Foi registrado um aumento nos preços pela primeira vez em cinco meses, resultado de estímulos fiscais e disputas comerciais, o que contribuiu para uma fuga de capitais de países em desenvolvimento.

Embora o preço do petróleo tenha subido, as ações da Petrobras não conseguiram manter o Ibovespa em alta. Nos Estados Unidos, os rendimentos dos títulos do Tesouro de dois anos diminuíram, passando de 3,90% para 3,86%. As bolsas americanas, no entanto, fecharam em alta, com o Dow Jones subindo 0,49%, o S&P 500 com alta de 0,61% e o Nasdaq avançando 0,94%.

Esses eventos e seus desdobramentos são analisados no episódio mais recente de um popular podcast que discute as repercussões nos mercados financeiros. Para ouvir, é possível acessar as principais plataformas de podcast.