Recebeu mensagem sobre recadastro do benefício? Atenção necessária

Recentemente, beneficiários de programas sociais têm relatado uma série de tentativas de fraude relacionadas ao recadastramento obrigatório para manutenção de benefícios como o Bolsa Família e o INSS. Muitas pessoas estão recebendo mensagens, principalmente por SMS ou aplicativos de mensagens, que informam sobre a necessidade urgente de atualizar seus cadastros. Essas comunicações frequentemente trazem um tom alarmante, alertando que a falta de resposta pode resultar no bloqueio imediato do benefício.

Os golpistas costumam usar logotipos e uma linguagem que imita órgãos governamentais para dar credibilidade às suas mensagens. Com o avanço das técnicas de engenharia social, esses golpes têm se tornado cada vez mais sofisticados, atingindo especialmente idosos e pessoas com menor acesso à informação digital.

### Como funciona o golpe de recadastramento obrigatório?

O golpe se aproveita da preocupação dos beneficiários em manter seus direitos. Os criminosos enviam mensagens solicitando um recadastramento urgente e orientando as vítimas a clicar em links suspeitos ou fornecer dados pessoais, como número de CPF, NIS e informações bancárias. Muitas vezes, esses links direcionam para páginas falsas que imitam sites oficiais, comprometendo dados sensíveis dos usuários.

Ao preencher formulários ou responder a ligações, a vítima pode fornecer informações que possibilitam fraudes bancárias, desvio de benefícios ou até a realização de empréstimos em seu nome.

### Quais sinais ajudam a identificar o golpe?

É possível perceber tentativas de fraude através de alguns sinais:

– Solicitações de dados pessoais ou bancários vindas de mensagens não oficiais.

– Pressão para resposta imediata, com ameaças de bloqueio do benefício.

– Instruções para clicar em links encurtados ou de procedência duvidosa.

– Erros de português ou informações desencontradas.

– Contatos provenientes de números desconhecidos, especialmente via WhatsApp.

Os órgãos oficiais, como o Ministério da Cidadania e o INSS, não solicitam atualizações cadastrais por meio de mensagens. As comunicações legítimas utilizam aplicativos oficiais ou o site do governo federal.

### Como evitar ser vítima dessa fraude?

Manter a cautela é essencial para proteger-se contra essas fraudes. Algumas medidas simples podem ajudar:

1. Desconfiar de mensagens que solicitam informações sigilosas ou atualização urgente de cadastro.

2. Conferir se a mensagem é realmente de um canal oficial do governo.

3. Evitar clicar em links recebidos por SMS ou aplicativos, especialmente se prometem manutenção do benefício.

4. Buscar informações em canais oficiais antes de tomar qualquer ação.

5. Nunca compartilhar senhas ou dados bancários.

Se surgir alguma dúvida, é recomendável procurar a assistência social do município ou o atendimento telefônico dos órgãos responsáveis antes de fornecer qualquer informação pessoal.

### O que fazer ao receber uma mensagem suspeita de recadastramento?

Receber uma mensagem sobre recadastramento não é necessariamente um sinal de fraude, mas se houver suspeitas, nunca forneça dados imediatamente. O indicado é:

– Ignorar links de desconhecidos.

– Entrar em contato diretamente com o órgão responsável pelo benefício, usando canais oficiais.

– Registrar denúncias em plataformas como o Disque 100 ou em canais das agências governamentais.

– Se dados já tiverem sido fornecidos, informar rapidamente ao banco e atualizar senhas.

A disseminação de informações sobre golpes, como o de recadastramento obrigatório, é crucial para a prevenção, especialmente para os mais vulneráveis. Manter-se informado através de fontes confiáveis pode ajudar a reduzir os riscos e garantir a segurança de quem depende de programas sociais.