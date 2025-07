Nvidia atinge US$ 4 trilhões em valor de mercado pela primeira vez

A fabricante de chips Nvidia alcançou um marco significativo na quarta-feira, 9 de outubro, ao se tornar a primeira empresa de capital aberto do mundo a atingir um valor de mercado superior a 4 trilhões de dólares (equivalente a aproximadamente 21,8 trilhões de reais).

Às 12h, no horário de Brasília, as ações da Nvidia estavam cotadas a 163,06 dólares, apresentando uma alta de 1,91%. Esse crescimento das ações reflete a forte demanda por tecnologias de inteligência artificial, que têm impulsionado os resultados financeiros da empresa nos últimos trimestres.

Em junho de 2024, a Nvidia já havia alcançado a marca de 1 trilhão de dólares em valor de mercado. Desde então, a valorização foi notável, e a empresa mais do que triplicou seu valor em pouco mais de um ano. Esse ritmo de crescimento foi mais acelerado que o observado em outras gigantes da tecnologia, como Apple e Microsoft, que também superaram a marca de 3 trilhões, mas cresceram a um ritmo mais lento. Atualmente, a Microsoft tem um valor de mercado de aproximadamente 3,75 trilhões de dólares (20,5 trilhões de reais).

A Nvidia também se destaca no índice S&P 500, onde representa 7,3% do total. Esse percentual é o maior entre as empresas que fazem parte do indicador. Em comparação, a Apple representa cerca de 7%, enquanto a Microsoft representa aproximadamente 6%. Essa crescente influência da Nvidia no mercado reflete a importância da inteligência artificial e do processamento de dados em larga escala na economia atual.