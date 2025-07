Importante aviso sobre CPF ao finalizar compras em mercados

A Nota Fiscal Paulistana é uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo que busca incentivar os cidadãos a solicitarem notas fiscais ao contratarem serviços na cidade. A proposta tem como objetivo principal combater a sonegação de impostos e aumentar a transparência nas relações comerciais. Ao pedir a nota fiscal, o consumidor garante direitos e benefícios, transformando ações do dia a dia em oportunidades de economia e cidadania fiscal.

Esse programa não se restringe apenas aos moradores de São Paulo; qualquer pessoa que utilize serviços no município pode participar. Isso inclui serviços de academias, lavanderias, cabeleireiros, estacionamentos, hotéis, escolas particulares e bufês. Ao solicitar a nota, o consumidor assegura o direito de receber créditos referentes ao Imposto Sobre Serviços (ISS) pago pelo prestador.

### Como Funciona o Benefício?

Quando o consumidor solicita a nota fiscal, parte do valor do ISS recolhido é convertido em crédito no seu CPF. Esse crédito pode chegar a até 30% do imposto pago e pode ser utilizado de várias maneiras. Uma das vantagens mais conhecidas é o desconto total no IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de qualquer imóvel registrado na cidade. O interessado pode mesmo destinar o desconto para um imóvel de terceiros, se não for proprietário.

Além do abatimento no IPTU, os créditos acumulados podem ser sacados por meio de depósito em conta-corrente ou poupança, desde que cheguem ao valor mínimo estipulado pelo programa, normalmente de R$ 25,00. Isso aumenta as opções de uso, oferecendo um retorno financeiro para quem participa da iniciativa e incentiva a prática de solicitar a nota fiscal em todas as transações de serviços.

### Quais Serviços Geram Créditos?

A lista de serviços que geram créditos pela Nota Fiscal Paulistana é bastante abrangente. Entre os serviços mais comuns estão:

– Estacionamentos

– Cabeleireiros e salões de beleza

– Cursos de idiomas

– Academias de ginástica

– Creches, escolas e faculdades particulares

– Viagens, hotéis e pousadas

– Lavanderias e consertos de eletrodomésticos

– Buffets para festas e eventos

Sempre que um consumidor paga por qualquer um desses serviços e informa seu CPF ao solicitar a nota fiscal, ele começa a acumular créditos, que podem ser acompanhados através do site oficial do programa.

### Como Fazer o Cadastro e Acompanhar os Créditos?

Para participar da Nota Fiscal Paulistana, o interessado deve se registrar no site oficial do programa, onde precisa fornecer dados pessoais e escolher como deseja utilizar os créditos acumulados. As opções incluem abatimento no IPTU de um imóvel próprio, de terceiros ou resgatar o valor em conta bancária. O acompanhamento dos créditos, a indicação de imóveis para descontos, a adesão a sorteios mensais e outras funcionalidades estão disponíveis online, que é acessível também por dispositivos móveis.

A cada nota fiscal cadastrada, o participante ganha um bilhete eletrônico para sorteios mensais. Para cada R$ 50 em serviços, ganha-se um bilhete extra, aumentando as chances de prêmios que podem ser bastante significativos. Anualmente, o programa distribui milhões em prêmios, incentivando a participação da população.

### Importância de Solicitar a Nota Fiscal

Solicitar a nota fiscal não apenas garante direitos ao consumidor, mas também contribui para a arrecadação municipal e a melhoria dos serviços públicos na cidade. Combater a informalidade e a sonegação é essencial para aumentar a fiscalização e garantir que mais recursos sejam direcionados para o município. Os recursos arrecadados são empregados em áreas essenciais, como saúde, educação e infraestrutura.

A Nota Fiscal Paulistana mostra como a colaboração entre a administração pública e os cidadãos pode gerar benefícios para todos. Ao exigir a nota fiscal ao contratar serviços, o contribuinte não apenas exerce sua cidadania, mas também contribui para o desenvolvimento da cidade, promovendo uma cultura de responsabilidade fiscal e transparência nas relações comerciais.