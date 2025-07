EUA: Nasdaq atinge recorde com Nvidia e inflação em foco

As bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam em alta nesta quarta-feira, 9 de outubro. O índice Nasdaq foi o grande vencedor do dia, atingindo um novo recorde tanto no fechamento quanto durante o pregão. Esse crescimento foi impulsionado pela valorização das ações da Nvidia, uma fabricante de chips de inteligência artificial. As ações da empresa subiram 1,8% e, em um momento do dia, a Nvidia alcançou um valor de mercado de 4 trilhões de dólares, tornando-se a primeira empresa a atingir essa marca histórica, embora tenha encerrado o dia ligeiramente abaixo desse nível.

Outra informação que movimentou o mercado foi a divulgação da ata da última reunião do Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos. O documento revelou divergências entre os membros da instituição sobre o momento mais adequado para iniciar cortes na taxa básica de juros. As discussões refletem as incertezas em relação aos impactos econômicos das possíveis tarifas comerciais.

No campo político, os investidores acompanharam de perto os novos desdobramentos das propostas tarifárias do presidente Donald Trump. Nos últimos dois dias, foram enviadas sete comunicações ao Congresso, totalizando 21 cartas enviadas em um intervalo curto de tempo.

### Desempenho dos índices

Os principais índices registraram as seguintes altas:

– Dow Jones: +0,49%, fechando a 44.458,30 pontos

– S&P 500: +0,61%, atingindo 6.263,27 pontos

– Nasdaq: +0,94%, com fechamento em 20.611,34 pontos

### Movimentações no mercado corporativo

As ações da Apple apresentaram uma recuperação, subindo 0,54% após perdas no início do dia. A empresa anunciou a aposentadoria de Jeff Williams, que foi diretor de operações por 27 anos. Ele será sucedido por Sabih Khan, atual vice-presidente sênior de operações.

Por outro lado, a mineradora Freeport McMoRan viu suas ações caírem 1,5%, após uma alta de 2,6% no dia anterior. Essa queda ocorreu em meio a uma diminuição de 3,3% nos contratos futuros de cobre para setembro, que já haviam recuperado uma parte significativa das perdas anteriores. A queda nos preços do cobre está relacionada à intenção de Trump de impor uma tarifa de 50% sobre o cobre importado.

A Rhythm Pharmaceuticals, especializada em tratamentos para obesidade, registrou uma valorização de 36,6% após a divulgação de resultados positivos em um estudo clínico de Fase 2, que avaliou a eficácia do medicamento bivamelagon em pacientes com obesidade hipotalâmica adquirida.