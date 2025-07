Azevedo & Travassos (AZEV3) sobe após acordo com a Petrobras

As ações da Azevedo & Travassos, categorizadas como AZEV3 e AZEV4, apresentaram um aumento de mais de 10% nesta terça-feira, 8 de agosto, após a companhia anunciar que venceu uma licitação da Petrobras. O contrato, que tem um valor de R$ 1,76 bilhão, foi conquistado em conjunto com a subsidiária Heftos Óleo & Gás e a Construtora Colares Linhares.

A Heftos detém 80% do consórcio vencedor. Contudo, é importante notar que o contrato ainda precisa ser homologado pelas autoridades competentes da Petrobras. Na manhã da quarta-feira, 9 de agosto, o impacto nos preços das ações foi mais moderado, com AZEV3 valorizando 3,77% e AZEV4 registrando uma alta de 1,72%.

### Detalhes do Contrato

O contrato vencido inclui o fornecimento de equipamentos e serviços para uma unidade destinada à geração de hidrogênio. As atividades ocorrerão no Complexo Gaslub, que possui duas unidades de gás natural e é integrado ao gasoduto Rota 3, que recebe gás do pré-sal. Esse complexo abriga a maior Unidade de Processamento de Gás Natural do Brasil e será projetado para a produção de combustíveis com baixo teor de enxofre e lubrificantes de grupo II, além de instalações auxiliares.

### Expectativas Futuras

Gabriel Freire, CEO do Grupo Azevedo & Travassos, revelou que a empresa está otimista em relação a novas licitações. Ele destacou que a Heftos tem se preparado nos últimos três anos para participar de propostas com a Petrobras e espera conquistar mais contratos ainda este ano. Detalhes adicionais sobre o projeto poderão ser divulgados após a homologação do contrato.

### Avanços em Exploração de Petróleo

Separadamente, a Azevedo & Travassos Energia, que surgiu após a divisão das operações de energia e exploração de petróleo, anunciou que concluiu a perfuração de um poço no Campo de Andorinha, localizado na Bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte. Esta operação foi realizada pela sua subsidiária Azevedo & Travassos Petróleo, em contrato com a Petrovictory Energia. Indicações preliminares sugerem a existência de aproximadamente 13 metros de possíveis reservas de óleo em quatro intervalos distintos, mas mais análises ainda estão em andamento.

### Projeções de Receita

A empresa espera triplicar a receita de sua área de engenharia até o final de 2025, impulsionada não apenas pelo novo contrato com a Petrobras, mas também por outros dois contratos relevantes. Este é o segundo contrato que a Heftos assina com a Petrobras neste ano. No início de janeiro, a companhia já havia firmado um contrato de R$ 298 milhões para manutenção de plataformas de petróleo na Bacia de Campos. Além disso, um terceiro contrato está em negociação e poderá ser anunciado até o fim do ano, o que aumentaria o backlog da Heftos para mais de R$ 3 bilhões.

### Reestruturação e Resultados

Desde a sua aquisição em 2021, a Heftos passou por uma reestruturação significativa. A empresa deixou de ser uma prestadora de serviços operacionais para se envolver em contratos de engenharia industrial de maior complexidade. Isso resultou em uma diminuição da operação em 2024, mas a companhia agora está se reposicionando para retomar o crescimento. A reestruturação impactou os resultados financeiros, que apresentaram um prejuízo contábil de R$ 150 milhões em 2024 e R$ 13,5 milhões até agora em 2025, devido a provisões relacionadas à subsidiária. As novas contratações devem ajudar a inverter esse quadro.

Atualmente, a Heftos representa cerca de 10% do backlog total da Azevedo & Travassos, mas essa participação deve aumentar para 60% com o andamento dos novos projetos.

### Expansão em Infraestrutura

A Azevedo Infraestrutura, outra subsidiária do grupo, também está se expandindo em 2025. A empresa firmou um contrato de R$ 384,4 milhões com a Sabesp para manutenção de redes de água, esgoto e pavimentos na Grande São Paulo. Este serviço será realizado em parceria com outras empresas do setor.

Com a soma de todos os contratos, a Azevedo & Travassos espera que a receita da área de engenharia passe de R$ 160 milhões em 2024 para cerca de R$ 500 milhões até o final deste ano, com uma meta de atingir uma margem de 15% nesse segmento.

### Perspectivas de Mercado

A Azevedo & Travassos possui atualmente um pipeline de projetos estimado em R$ 25 bilhões, focado no setor de óleo e gás. A empresa acredita que o retorno dos investimentos da Petrobras e a abertura do mercado para a desativação de plataformas offshore trarão novas oportunidades de negócios.