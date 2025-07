Mantenha seu celular LONGE dessas coisas que acabam com a bateria

Algumas atitudes diárias podem estar acabando com a bateria do seu celular sem que você perceba, por isso é bom ficar de olho.

Com o uso cada vez mais intenso dos smartphones, a duração da bateria se tornou uma das principais preocupações dos usuários. Esses aparelhos concentram funções essenciais, como comunicação, navegação, trabalho remoto, entretenimento e até transações bancárias.

Por isso, manter a bateria em bom estado não apenas prolonga o tempo de uso entre carregamentos, mas também garante que o dispositivo funcione bem por mais tempo. Uma bateria desgastada compromete o desempenho, reduz a vida útil do celular e exige recargas mais frequentes.

Embora os avanços tecnológicos tenham melhorado a eficiência energética, muitos hábitos cotidianos ainda aceleram o desgaste da bateria. Portanto, identificar e corrigir essas práticas se torna fundamental para preservar o desempenho e evitar gastos desnecessários com substituições prematuras.

7 coisas que estão acabando com a bateria do seu celular

Diversos comportamentos aparentemente inofensivos no uso diário comprometem a autonomia da bateria. Muitos usuários desconhecem que configurações, aplicativos e até acessórios impactam diretamente no consumo de energia. A seguir, veja quais são os sete vilões mais comuns da bateria.

Saiba mais: Nova picape da Fiat se destaca em estradas e no campo

Brilho da tela sempre no máximo

Manter o brilho do celular no nível mais alto representa um dos fatores que mais consomem energia, especialmente em telas grandes e com resolução avançada. O sistema precisa de mais energia para iluminar a tela constantemente, mesmo quando o usuário está em ambientes internos ou escuros.

Para economizar bateria, é recomendável ativar o brilho automático ou ajustá-lo manualmente conforme a luminosidade do ambiente. Além disso, reduzir o tempo de bloqueio automático da tela ajuda a limitar o uso desnecessário da iluminação.

Aplicativos em segundo plano

Muitos aplicativos continuam funcionando mesmo quando não estão abertos, atualizando informações, usando dados móveis e acessando serviços de localização. Esse comportamento consome energia de forma contínua e invisível. Para reduzir o impacto, acesse as configurações de bateria e restrinja a atividade em segundo plano dos apps menos usados. Desativar notificações desnecessárias também contribui para o menor uso de recursos e, consequentemente, para o aumento da autonomia da bateria.

Localização sempre ativada

O uso contínuo do GPS para serviços de localização impacta diretamente no consumo de energia. Vários aplicativos solicitam acesso à localização o tempo todo, mesmo quando não estão em uso. Para preservar a bateria, desative a localização quando não estiver utilizando recursos que dependem dela.

Veja mais: Famílias economizam R$ 1.680 anuais com esse hábito simples

Conexões ativas sem necessidade

Deixar o Wi-Fi, o Bluetooth ou o NFC ativados constantemente consome bateria, especialmente quando o dispositivo está em busca contínua de redes ou dispositivos para se conectar. Mesmo que não estejam em uso ativo, essas conexões exigem energia para manter o monitoramento e a disponibilidade.

Notificações em excesso

Receber notificações constantes faz o celular vibrar, acender a tela e processar informações em tempo real, o que exige energia extra. Redes sociais, e-mails, jogos e até aplicativos bancários enviam alertas com frequência, sobrecarregando o sistema.

Para resolver isso, acesse as configurações de notificações e mantenha ativas apenas as realmente úteis. Isso não só economiza bateria, mas também melhora a concentração e reduz distrações durante o dia, que podem atrapalhar o foco.

Temperatura elevada

Expor o celular a altas temperaturas, seja pelo sol direto ou pelo uso de capas inadequadas durante carregamentos, acelera o desgaste da bateria. O superaquecimento altera a estabilidade do sistema e prejudica o desempenho do componente energético.

Carregamento incorreto

Usar carregadores não originais ou manter o celular conectado à tomada por longos períodos após a carga completa danifica gradualmente a bateria. Além disso, deixar o dispositivo descarregar completamente com frequência compromete a saúde da célula energética.

Prefira carregamentos parciais e desconecte o aparelho assim que a carga atingir 100%. Utilizar carregadores certificados e evitar o uso de carregadores de terceiros também prolonga a vida útil da bateria.

Veja mais: EUA: bolsas caem após Trump anunciar novas tarifas