Velório de criança atacada em escola será na quarta-feira (9)

O velório de Vitor André Kungel Gambirazi, uma criança de 9 anos que perdeu a vida durante um ataque em uma escola em Estação, Rio Grande do Sul, ocorrerá no Cemitério Municipal de Getúlio Vargas na quarta-feira, 9 de outubro. O menino foi esfaqueado no tórax por um adolescente de 16 anos que invadiu a Escola Municipal Maria Nascimento Giacomazzi.

O ataque aconteceu por volta das 10h. Segundo o prefeito Geverson Zimmerman, o jovem que cometeu o crime entrou na instituição escolar alegando que queria entregar um currículo. Durante o ataque, Vitor não foi a única vítima; outras quatro pessoas foram feridas, incluindo duas meninas e uma professora, que foram levadas ao hospital, mas não correm risco de morte. Até o momento, Vitor é a única vítima fatal do incidente.

Moradores da cidade reagiram de forma intensa após o ataque. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível ver pessoas se reunindo em frente à escola, armadas com pás e objetos cortantes, com o intuito de linchar o adolescente suspeito. Os próprios cidadãos de Estação conseguiram controlar o jovem até que a polícia chegasse para fazer a apreensão.

O ocorrido chocou a comunidade local e levanta questões sobre a segurança nas escolas e a violência juvenil. As autoridades devem investigar mais a fundo o que motivou o ataque e foram tomadas medidas para garantir a segurança dos alunos e funcionários das escolas na região.