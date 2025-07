Trabalhadores com carteira assinada têm direito a novo benefício

O Saque-Aniversário do FGTS permite que trabalhadores retirem anualmente uma parte do saldo do Fundo de Garantia, de acordo com sua data de nascimento. Essa modalidade é uma alternativa ao saque tradicional, oferecendo mais flexibilidade para planejamento financeiro. Conheça seus principais aspectos, como aderir e quais são as vantagens e desvantagens.

O que é o saque-aniversário do FGTS?

Com o saque-aniversário, os trabalhadores podem acessar uma parte do saldo do FGTS todo ano, a partir do primeiro dia útil do mês do seu aniversário. O valor pode ser retirado em até 60 dias após essa data. Diferente do saque-rescisão, que é liberado somente em casos de demissão sem justa causa e inclui uma multa de 40% sobre o saldo, o saque-aniversário oferece maior liberdade financeira.

Como aderir ao saque-aniversário do FGTS?

A adesão ao saque-aniversário é opcional. Para se inscrever, o trabalhador deve acessar o aplicativo do FGTS ou o site da Caixa Econômica Federal. Durante a adesão, é necessário informar uma conta bancária para o depósito do saque. Se a adesão for feita no mês de aniversário, o dinheiro estará disponível em até cinco dias úteis.

Vale destacar que, ao optar pelo saque-aniversário, o trabalhador perde temporariamente o direito de retirar o saldo total do FGTS em caso de demissão sem justa causa. Depois de aderir, é possível retornar ao saque-rescisão, mas isso só pode ocorrer após um período de 24 meses.

Qual o valor disponível no saque-aniversário?

O valor disponível para saque é determinado pelo saldo do FGTS, utilizando uma tabela progressiva com alíquotas que variam de 5% a 50%, além de uma parcela fixa. Por exemplo, se o saldo total for de R$ 7.000, a alíquota aplicada será de 20%, além de R$ 650.

A tabela de alíquotas é a seguinte:

Saldo até R$ 500: alíquota de 50%

Saldo acima de R$ 500 até R$ 1.000: 40% + R$ 50

Saldo acima de R$ 1.000 até R$ 5.000: 30% + R$ 150

Saldo acima de R$ 5.000 até R$ 10.000: 20% + R$ 650

Saldo acima de R$ 10.000 até R$ 15.000: 15% + R$ 1.150

Saldo acima de R$ 15.000 até R$ 20.000: 10% + R$ 1.900

Saldo acima de R$ 20.000: 5% + R$ 2.900

Vantagens e desvantagens do saque-aniversário do FGTS

O saque-aniversário traz benefícios, especialmente para quem necessita de liquidez ou deseja organizar melhor suas finanças. A possibilidade de acessar uma parte do FGTS anualmente pode ajudar em situações emergenciais ou na realização de projetos pessoais. Contudo, essa modalidade traz limitações: se o trabalhador for demitido sem justa causa, ele não poderá retirar o saldo total imediatamente.

Vantagens:

Facilidade de acesso ao saldo com o saque anual programado.

Melhora no planejamento financeiro, facilitando a organização dos recursos.

Desvantagens:

Limitação na retirada do saldo total em caso de demissão.

Prazo de 24 meses para retornar ao saque-rescisão, caso necessário.

Como verificar o valor do saque-aniversário?

Os trabalhadores podem consultar o valor do saque-aniversário diretamente no aplicativo do FGTS ou no site oficial. É importante acompanhar o calendário de saques de acordo com o mês de nascimento, para não perder o prazo. Fique atento às atualizações e cronogramas que são divulgados.

Considerações importantes sobre o saque-aniversário

Este formato de saque oferece mais controle e autonomia em relação ao FGTS, sendo uma alternativa interessante para situações emergenciais e metas de curto prazo. Entretanto, é essencial considerar os impactos e as limitações que essa escolha pode ter em casos de mudanças de emprego.