O que compradores do iFood precisam saber urgentemente

Com a popularização do Pix como meio de pagamento digital, muitos aplicativos de delivery, incluindo o iFood, têm adotado essa metodologia com frequência. O Pix se destaca por permitir transferências instantâneas e seguras, realizadas em poucos segundos. No entanto, apesar desses avanços tecnológicos, diversos usuários têm reportado casos de golpes financeiros durante o uso desse recurso no iFood, o que exige atenção redobrada.

Os golpistas têm se aproveitado da praticidade do Pix para aplicar fraudes rapidamente. Muitas vezes, eles se passam por entregadores do aplicativo ou representantes de restaurantes, orientando os usuários a realizarem pagamentos manualmente por meio do Pix, utilizando chaves diferentes da oficial. Essas abordagens geralmente incluem a justificativa de um suposto problema técnico com o sistema de pagamento, confundindo os consumidores que podem agir impulsivamente em momentos de pressa, como quando estão com fome.

Além disso, existem fraudes que ocorrem fora do aplicativo. Os criminosos podem entrar em contato por telefone ou mensagem, se passando por representantes do serviço de entrega ou do restaurante e solicitando confirmações de pagamento. Com informações falsas em mãos, eles podem convencer as vítimas a transferirem valores para contas que não estão vinculadas ao restaurante verdadeiro, configurando o que se chama de estelionato digital.

Identificar um golpe pode não ser fácil, mas alguns sinais podem ajudar os consumidores a se prevenirem:

Solicitação de pagamentos fora do aplicativo : Qualquer pedido de pagamento ou confirmação de dados bancários que não ocorra dentro do iFood deve ser visto com desconfiança.

: Qualquer pedido de pagamento ou confirmação de dados bancários que não ocorra dentro do iFood deve ser visto com desconfiança. Discrepância nas chaves Pix : Sempre verifique se a chave Pix corresponde ao nome do estabelecimento e nunca envie dinheiro para chaves que você não conhece.

: Sempre verifique se a chave Pix corresponde ao nome do estabelecimento e nunca envie dinheiro para chaves que você não conhece. Pressão para pagamento rápido : Exigências para pagamentos imediatamente ou ameaças de cancelamento de pedidos são métodos comuns usados pelos golpistas.

: Exigências para pagamentos imediatamente ou ameaças de cancelamento de pedidos são métodos comuns usados pelos golpistas. Contatos por canais não oficiais: Mensagens ou ligações de fontes não solicitadas, como SMS ou aplicativos de mensagens, costumam ser indícios de tentativas de golpe.

Caso você identifique uma situação suspeita, é importante agir com calma e evitar transferir dinheiro apressadamente. Aqui estão alguns passos recomendados:

Verifique a solicitação: Sempre analise as mensagens dentro do aplicativo iFood antes de tomar qualquer atitude. Confirme os dados: Cheque o nome do favorecido e CPF ou CNPJ antes de prosseguir com o pagamento. Denuncie imediatamente: Utilize o canal de suporte do iFood para informar sobre a tentativa de golpe e bloqueie o contato do possível golpista. Registre um boletim de ocorrência: Se houver perda financeira, procure uma delegacia para registrar o ocorrido.

Para se proteger de fraudes durante pagamentos via Pix, há algumas precauções simples que podem ser adotadas:

Utilize apenas as opções de pagamento disponíveis dentro do aplicativo.

Evite compartilhar dados pessoais em conversas fora da plataforma.

Desconfie de qualquer solicitação de pagamento que não tenha sido acordada no pedido original.

Faça consultas regulares ao histórico de transações e extratos bancários.

Diante da crescente demanda por entregas rápidas e da popularidade dos meios digitais, é fundamental que os usuários mantenham uma atenção especial durante o processo de pagamento. Estar ciente dos principais sinais de fraude e adotar práticas seguras pode garantir uma experiência de compra em aplicativos de delivery que seja prática e livre de preocupações.