Mega-Sena sorteia prêmio nesta terça; saiba como participar

A Mega-Sena é uma das loterias mais populares do Brasil, atraindo pessoas de diversas regiões que sonham em ganhar prêmios milionários. Os sorteios, conhecidos por serem grandiosos e atrativos, acontecem geralmente duas vezes por semana. No próximo sorteio, marcado para terça-feira, 8 de julho de 2025, a expectativa é alta entre apostadores novos e experientes que buscam aumentar suas chances de ganhar.

Para participar da Mega-Sena, o interessado deve completar um volante de apostas, escolhendo de seis a vinte números entre os 60 disponíveis. Esses volantes podem ser obtidos em lotéricas ou em plataformas digitais oficiais. O jogador pode optar por marcar as dezenas manualmente ou usar a função “Surpresinha”, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente. Há também a opção “Teimosinha”, que permite repetir a mesma aposta em sorteios consecutivos.

O custo da aposta varia de acordo com a quantidade de números selecionados, sendo que uma aposta simples, com seis números, tem um valor mínimo. Nas lotéricas, o apostador preenche o volante e o registra no balcão, enquanto online, todo o processo é feito através do site, desde o cadastro até o pagamento.

Existem diferentes modalidades de apostas na Mega-Sena:

Aposta simples: O jogador escolhe seis números, com menor custo e, consequentemente, menores chances de ganhar. Aposta múltipla: Aqui, é possível marcar de sete a vinte números, aumentando as chances de acerto, mas também elevando o custo do bilhete. Bolão: Um grupo de pessoas se une para compartilhar os custos da aposta. Caso haja um prêmio, ele é dividido entre todos os participantes. Surpresinha: O sistema escolhe os números aleatoriamente. Teimosinha: A aposta é mantida por sorteios consecutivos.

Os sorteios da Mega-Sena ocorrem normalmente às quartas e aos sábados, mas datas especiais podem alterar essa programação. Durante os sorteios, são divulgadas seis dezenas, e os bilhetes que acertam quatro (quadra), cinco (quina) ou seis números (sena) são premiados. Se não houver vencedores na faixa principal, o montante acumula para o próximo concurso.

Se você ganhar um prêmio na Mega-Sena, é necessário apresentar o comprovante da aposta em uma agência da Caixa Econômica Federal para retirar o valor. Para prêmios de até um determinado limite, o recebimento pode ser feito em lotéricas. É crucial lembrar que o prazo para retirar o prêmio é de 90 dias após a data do sorteio, pois valores não retirados são destinados ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

Aqui estão algumas dicas para quem deseja tentar a sorte:

Guarde o bilhete original, pois ele é essencial para o saque do prêmio.

Confira os números sorteados e compare com seu jogo para verificar ganhos.

Em caso de bolão, cada participante precisa apresentar sua cota para receber a parte proporcional do prêmio.

Embora não haja uma estratégia que garanta a vitória, apostadores experientes recomendam diversificar as escolhas e participar de bolões, o que pode aumentar as chances de ganhar em faixas secundárias. Com o próximo sorteio se aproximando, muitos brasileiros têm uma nova oportunidade de experimentar a sorte. Manter-se informado e respeitar as regras é fundamental para aproveitar a experiência de forma segura e prazerosa.