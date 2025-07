Haddad responde a Trump sobre tarifa a países dos Brics

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou sobre as recentes declarações do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a respeito de possíveis sanções comerciais contra países que fazem parte do Brics. Haddad minimizou o impacto das afirmações de Trump e levantou dúvidas sobre a real compreensão do ex-presidente sobre o tema.

Em uma entrevista, Haddad questionou o que significa, de fato, estar “alinhado aos Brics” e enfatizou que esse grupo — que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul — representa os interesses das nações do Sul global, buscando uma maior cooperação internacional.

Trump, por sua vez, mencionou a intenção de implementar uma tarifa adicional de 10% sobre nações que adotam políticas tidas como “antiamericanas”, o que incluiria os países que fazem parte do Brics. A declaração gerou preocupação sobre o futuro das relações comerciais entre esses países e os Estados Unidos.

Além disso, Haddad destacou a importância de dar voz ao Sul global nas discussões internacionais, especialmente no contexto do G20, que reúne as maiores economias do mundo. Ele ressaltou que o G20 tem se tornado cada vez mais relevante com o avanço das tecnologias digitais e da inteligência artificial. “Se a gente não expressar nossas opiniões, como será o futuro do Sul global, que representa mais da metade da população mundial?”, questionou o ministro.

Essa declaração de Haddad sublinha a necessidade de um maior engajamento das economias emergentes nas questões globais, reforçando o papel do Brics e do G20 como plataformas para promover suas visões e interesses no cenário internacional.