Haddad: apostas lucrativas transferem dinheiro para o exterior

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira (8) que as casas de apostas virtuais, conhecidas como “bets”, devem pagar mais impostos no país. Segundo ele, a taxação das bets deve ser semelhante à aplicada em produtos como cigarros e bebidas alcoólicas.

Durante uma entrevista, Haddad criticou o governo anterior por não ter cobrado impostos das bets em seus quatro anos de gestão. Ele apontou que essas casas estão lucrando consideravelmente, mas contribuindo muito pouco para a economia nacional e criando poucos empregos. “Estão mandando o dinheiro arrecadado aqui para fora. Qual é a vantagem para nós?”, questionou o ministro.

Haddad defendeu que a regulamentação desse setor é necessária e que a experiência histórica demonstra que simplesmente proibir não resolve os problemas, mas pode agravá-los. Ele enfatizou a importância de enquadrar esse segmento no sistema tributário de forma eficaz.

O ministro também discutiu a situação do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e a recente suspensão de decretos que aumentavam esse imposto. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, tomou essa decisão, e uma audiência de conciliação entre o governo e o Congresso está marcada para o dia 15 de julho em Brasília.

Haddad afirmou que o governo está dialogando com o Congresso e que ele deve se encontrar em breve com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. Ele destacou a importância da boa relação entre os poderes e expressou confiança em que não haverá conflitos desnecessários, pois ambos os lados estão abertos ao diálogo.

Além disso, o ministro comentou sobre a proposta de reforma do Imposto de Renda, que prevê isenção para quem ganha até R$ 5 mil. Segundo Haddad, o deputado Arthur Lira, relator do projeto, está em contato frequente com o governo e ele acredita que a proposta será aprovada por uma ampla maioria.