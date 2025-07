Famílias brasileiras são notificadas sobre Bolsa Família em julho

Milhões de famílias brasileiras receberão um valor menor do Bolsa Família em julho de 2025. A redução é de R$ 108 em relação ao mês anterior e acontece pela ausência do Auxílio Gás, um benefício complementar que não será pago neste ciclo. Embora o valor total tenha sofrido essa alteração, o repasse mínimo de R$ 600 permanece inalterado, conforme informações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

No mês de julho, o valor médio do benefício chega a R$ 666,01 e é distribuído para 20,49 milhões de famílias em todo o país, totalizando repasses de R$ 13,63 bilhões. O Auxílio Gás, que auxilia na compra do botijão de gás de 13 quilos, retornará somente em agosto, impactando o orçamento das famílias beneficiárias neste período.

### Motivos da Redução do Pagamento

A principal razão para a diminuição no valor do Bolsa Família em julho é a periodicidade do Auxílio Gás. Este benefício é pago a cada dois meses, e como junho foi o último mês de repasse, julho não terá a inclusão desse auxílio. O Auxílio Gás cobre a média nacional do preço do botijão de gás e é destinado a famílias cadastradas no CadÚnico, que precisam atender a critérios como ter pelo menos um membro recebendo o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e ter prioridade para mães chefes de família ou mulheres em situação de violência doméstica. Esse benefício está garantido até o final de 2026.

### Benefícios Adicionais do Bolsa Família

Apesar da ausência do Auxílio Gás, o Bolsa Família mantém três benefícios extras que fazem parte do pagamento base. Os valores complementares são:

– R$ 150 para cada criança de até 6 anos.

– R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 18 anos.

– R$ 50, por até seis meses, para mães com bebês de até seis meses, como apoio à amamentação.

Esses adicionais visam ampliar a proteção social, especialmente para grupos mais vulneráveis.

### Calendário de Pagamentos em Julho

Os pagamentos do Bolsa Família em julho seguem um calendário baseado no número final do NIS (Número de Identificação Social). As datas para o mês são as seguintes:

– NIS final 1 – 18 de julho

– NIS final 2 – 21 de julho

– NIS final 3 – 22 de julho

– NIS final 4 – 23 de julho

– NIS final 5 – 24 de julho

– NIS final 6 – 25 de julho

– NIS final 7 – 28 de julho

– NIS final 8 – 29 de julho

– NIS final 9 – 30 de julho

– NIS final 0 – 31 de julho

Os beneficiários podem acessar os pagamentos em agências da Caixa Econômica Federal, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. Para maior praticidade, também é possível utilizar o aplicativo Caixa Tem para movimentar o benefício.

### Transição para Famílias com Aumento de Renda

Famílias que tiveram aumento na renda, mas ainda atendem aos critérios do Bolsa Família, poderão continuar recebendo 50% do valor do benefício por até dois anos. Em junho de 2025, cerca de 3,02 milhões de famílias estavam nessa situação, com um repasse médio de R$ 365,04. Essa medida ajuda a garantir uma transição mais suave para as famílias em recuperação financeira.

A redução temporária do valor em julho de 2025 reforça a dinâmica dos benefícios do Bolsa Família, que continua sendo uma ferramenta essencial da política de assistência social no Brasil. As famílias devem ficar atentas ao calendário de pagamentos e às regras dos benefícios para aproveitarem ao máximo os recursos disponíveis.