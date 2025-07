A moto mais vendida do Brasil em 2025 é da Honda

A Honda CG 160 é uma das motocicletas mais populares do Brasil, destacando-se por sua economia, desempenho e versatilidade. Seu sucesso se deve a diversas características que a tornam a escolha preferida de diversos motociclistas, incluindo entregadores e amantes de duas rodas. Vamos entender melhor os motivos por trás dessa popularidade, suas principais características e o que a mantém competitiva no mercado.

A História da Honda CG no Brasil

A linha CG da Honda teve início em 1976 e, desde então, transformou o mercado de motocicletas no país. A CG 160, lançada em 2015, representa a evolução de anos de Inovação, mantendo o foco em durabilidade e baixo custo de manutenção. Com mais de 13 milhões de unidades vendidas até 2025, a CG 160 é reconhecida como a moto mais vendida no Brasil. Seu design é simples e funcional, tornando-a acessível tanto para iniciantes quanto para profissionais que dependem do veículo no dia a dia.

Modelos Disponíveis da Honda CG 160

A Honda CG 160 é oferecida em diferentes versões, cada uma voltada para públicos variados. Os principais modelos disponíveis em 2025 são:

CG 160 Start : Ideal para iniciantes, com design básico e econômico. Preço médio: R$ 14.500.

: Ideal para iniciantes, com design básico e econômico. Preço médio: R$ 14.500. CG 160 Fan : Oferece um bom equilíbrio entre custo e tecnologia, com sistema de freio CBS. Preço médio: R$ 16.000.

: Oferece um bom equilíbrio entre custo e tecnologia, com sistema de freio CBS. Preço médio: R$ 16.000. CG 160 Titan : Tem um visual esportivo e acabamento premium, com freio a disco. Preço médio: R$ 18.000.

: Tem um visual esportivo e acabamento premium, com freio a disco. Preço médio: R$ 18.000. CG 160 Cargo: Focada em entregas, vem com um bagageiro reforçado. Preço médio: R$ 15.800.

Todos os modelos possuem um motor monocilíndrico de 162,7 cc que entrega até 15,1 cv de potência quando abastecido com etanol. A escolha entre as versões depende das necessidades do usuário: a Start é ideal para quem busca economia, enquanto a Titan atrai quem valoriza estilo.

Economia e Manutenção

Um dos grandes atrativos da Honda CG 160 é sua economia. Com um consumo médio que varia entre 35 a 40 km/l, a moto é perfeita para quem percorre grandes distâncias, como motoboys. O motor flex permite o uso de gasolina ou etanol, oferecendo flexibilidade em relação aos preços dos combustíveis. Além disso, a manutenção é acessível, com peças facilmente encontradas e um custo reduzido. A Honda também investe em tecnologias como o sistema CBS (Combined Brake System), que melhora a segurança sem elevar o custo.

Comparação com Concorrentes

Entre as concorrentes da CG 160, estão a Yamaha Factor 150 e a Dafra Zig 110. Apesar da concorrência, a CG 160 se sobressai pela confiabilidade, tendo uma ampla rede de concessionárias, facilitando a manutenção e o suporte. Outro ponto favorável é a alta liquidez no mercado de usados, com menor desvalorização em comparação a outras motos. Sua versatilidade permite que se adapte a diferentes perfis de usuários, desde trabalhadores até entusiastas.

Ideal para o Dia a Dia

A Honda CG 160 é ideal para enfrentar o trânsito das cidades brasileiras. Com peso leve de cerca de 120 kg e uma suspensão bem equilibrada, a moto proporciona agilidade em ruas lotadas. O tanque de 16,1 litros garante boa autonomia, essencial para longas jornadas. O assento confortável e a posição de pilotagem ergonômica minimizam a fadiga, tornando a experiência de pilotar mais agradável, seja em trajetos curtos ou em viagens mais longas. Para quem trabalha com entregas, a versão Cargo é uma ótima opção, já que conta com um bagageiro robusto.

Evolução em Tecnologia e Segurança

A Honda tem investido continuamente na modernização da CG 160, buscando atender às demandas do mercado. Em 2025, todos os modelos apresentam o sistema CBS, que distribui a frenagem entre as rodas, reduzindo o risco de acidentes. A versão Titan possui painel digital, que fornece informações claras sobre a velocidade e o nível de combustível. Além disso, o motor com tecnologia FlexOne permite a alternância entre combustíveis sem perder desempenho, mantendo as emissões dentro dos padrões ambientais.

Vale a Pena Comprar a Honda CG 160 em 2025?

A Honda CG 160 continua sendo uma escolha confiável para quem busca uma motocicleta econômica e versátil. Seja para o trabalho, lazer ou deslocamentos diários, essa moto oferece uma combinação de baixo custo de manutenção, alta durabilidade e tecnologia acessível. Com várias versões disponíveis para diferentes tipos de usuários e uma trajetória de sucesso no mercado, a Honda CG 160 permanece como uma referência no segmento. Se você procura uma moto que una tradição e inovação, a CG 160 é uma opção que merece sua consideração.