Nota Paraná sorteia 43 mil prêmios nesta segunda-feira (7)

O sorteio de julho do programa Nota Paraná será realizado na próxima segunda-feira, dia 7. Este programa, vinculado à Secretaria da Fazenda do Estado, premiará mais de 43 mil consumidores que cadastraram seu CPF nas notas fiscais. Os prêmios variam entre R$ 50 a R$ 100 mil, totalizando uma distribuição de aproximadamente R$ 2,8 milhões por mês.

Neste sorteio, cerca de 31,7 milhões de bilhetes estarão em disputa. Esses bilhetes foram gerados a partir de notas fiscais emitidas com CPF no mês de março. A novidade deste mês é que, desde maio, os prêmios de R$ 100, que anteriormente eram entregues através do Paraná Pay, foram incorporados ao sorteio regular do programa.

O aumento no número de prêmios é significativo, passando de 35.102 para 43.102, o que representa um aumento nas chances de ganhar. No mês de junho, moradores de todas as 399 cidades do estado foram contemplados com prêmios.

Além dos cidadãos, o programa também destina prêmios a entidades sociais. Ao todo, 1.524 instituições registradas vão competir por 40 prêmios de R$ 5 mil cada, além de 20 mil prêmios de R$ 100. Isso totaliza R$ 2,2 milhões destinados a essas organizações, com mais de 4 milhões de bilhetes emitidos a partir de notas fiscais doadas por cidadãos.

O programa tem como objetivo incentivar a cidadania fiscal e a arrecadação de impostos, além de beneficiar tanto os consumidores quanto as instituições sociais.