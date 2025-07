Mulher é encontrada morta em Pedro Juan Caballero, 5 de julho

Corpo de mulher é encontrado em Pedro Juan Caballero, Paraguai

O corpo de Aurélia Villalba Isnardi, de 39 anos, foi encontrado em avançado estado de decomposição na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, próxima à fronteira com Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. A descoberta ocorreu no último sábado, 5 de julho, após um alerta de um líder comunitário.

Aurélia estava desaparecida desde o dia 30 de junho. Sua irmã, de 38 anos, começou a se preocupar quando não teve mais notícias dela e decidiu procurar na região onde a irmã morava. Ao se aproximar da casa, notou vultos de urubus sobrevoando a área e, ao investigar, encontrou o corpo caído na vegetação, a poucos metros da residência.

As primeiras análises realizadas pela perícia indicaram lesões no lado esquerdo do rosto e outras marcas que não puderam ser identificadas devido ao estado de decomposição do corpo. As autoridades estimam que a morte tenha ocorrido cerca de cinco dias antes do achado. Para esclarecer as causas da morte, o corpo foi enviado para Assunção, onde será submetido a uma autópsia.

O companheiro de Aurélia foi detido para averiguações. O caso está sendo investigado pelo Ministério Público do Paraguai, que tentará esclarecer as circunstâncias em torno da morte da mulher. As investigações estão em andamento e mais informações devem ser divulgadas à medida que o caso avança.