Chuvas no Texas deixam 50 mortos; 27 crianças desaparecidas

Pelo menos 50 pessoas, entre elas 15 crianças, perderam a vida em razão de uma forte inundação no rio Guadalupe, localizado na região central do Texas, nos Estados Unidos. As equipes de resgate estão em busca de 27 crianças que estavam em um acampamento de verão nas proximidades do rio, que transbordou após intensas chuvas.

As autoridades ainda não conseguiram informar quantas pessoas estão desaparecidas, pois não é possível determinar com precisão quantos turistas estavam na área durante a tempestade. Essa região é bastante frequentada, especialmente durante o feriado de 4 de julho, quando os americanos celebram a Independência do país.

Na madrugada da última sexta-feira, uma tempestade severa fez o nível das águas do rio Guadalupe subir de dois para oito metros em apenas 45 minutos. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a força da correnteza que derrubou árvores, destruiu trechos de estradas e danificou várias casas. Aproximadamente 800 pessoas que se encontravam em áreas consideradas de risco foram evacuadas, de acordo com informações das autoridades.

O governador do Texas, Greg Abbott, afirmou que as equipes de resgate estão trabalhando continuamente e que seus esforços serão intensificados à medida que o nível das águas começa a cair. Ele também declarou domingo como um dia de oração para o estado, pedindo a todos os texanos que se unam em preces pelas vidas perdidas, pelos desaparecidos, pela recuperação das comunidades afetadas e pela segurança dos profissionais envolvidos nas operações de resgate.