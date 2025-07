carros usados até r$ 60 mil para comprar em 2025

Com os preços elevados dos carros novos, muitos motoristas estão se voltando para o mercado de veículos usados, especialmente aqueles com valor até R$ 60 mil. Essa faixa de preço é atraente para quem procura um carro confiável, econômico e com bom custo-benefício. Aqui, vamos explorar as vantagens de optar por um veículo usado e apresentar os modelos mais recomendados nessa categoria.

Vantagens de escolher um carro usado até R$ 60 mil

Adquirir um carro usado até R$ 60 mil pode resultar em economia significativa. Tais veículos normalmente têm preços mais acessíveis do que os modelos novos de entrada, como Fiat Mobi e Renault Kwid, que estão acima de R$ 70 mil. Além disso, carros usados tendem a possuir motores robustos e manutenção mais barata, além de serem mais bem aceitos quando chega a hora da revenda. Para fazer uma compra segura, é importante verificar a procedência do veículo, assegurar que a manutenção está em dia e realizar uma avaliação mecânica.

Melhores opções de carros usados até R$ 60 mil

Selecionamos cinco modelos que se destacam no mercado de usados, considerando tanto sua confiabilidade quanto custo-benefício:

Modelo Ano/Modelo Motor Destaques Preço Médio (Fipe) Toyota Etios 2018 1.5 Flex, 107 cv Robustez mecânica, câmbio automático de 4 marchas R$ 58.000 Honda Fit 2014-2015 1.5 Flex, 116 cv Espaço interno e sistema ULT de rebatimento dos bancos R$ 59.000 Chevrolet Spin 2018 1.8 Flex, 111 cv Grande porta-malas e ideal para famílias R$ 59.500 Volkswagen Fox 2018 1.6 Flex, 120 cv Motor confiável, bom consumo R$ 57.000 Hyundai HB20S 2014 1.6 Flex, 128 cv Boa revenda e design atrativo R$ 58.500

Detalhes dos modelos destacados

Toyota Etios

O Etios é reconhecido pela durabilidade, uma característica marcante da Toyota. O modelo hatch de 2018 possui um motor 1.5 de 107 cv e câmbio automático. É uma opção econômica e com manutenção acessível, ideal para o uso diário.

Honda Fit

Este modelo é valorizado por sua versatilidade. Com motor 1.5 de 116 cv e câmbio CVT, a versão de 2014-2015 se destaca pelo amplo espaço interno e pelo sistema ULT, que permite diversas configurações dos bancos. Seu consumo na estrada pode alcançar até 14 km/l com gasolina.

Chevrolet Spin

Ideal para famílias, a Spin de 2018 é uma minivan espaçosa, com um porta-malas de 710 litros na versão de cinco lugares. Com motor 1.8 de 111 cv e câmbio automático de seis marchas, destaca-se pelo espaço, embora não seja tão econômica quanto outros modelos.

Volkswagen Fox

O Fox Highline de 2018 traz um motor 1.6 EA211 de 120 cv e câmbio manual. Ele combina um bom desempenho com consumo eficiente, podendo chegar a 14,9 km/l na estrada com gasolina, além de contar com itens como controle de tração e airbags frontais.

Hyundai HB20S

Esse sedã compacto de 2014 conta com motor 1.6 de 128 cv. Equipado com direção hidráulica, ar-condicionado e freios ABS, é uma alternativa equilibrada para quem busca conforto e economia.

Dicas para escolher o carro usado ideal

Escolher um carro usado requer atenção a alguns detalhes:

Verifique a procedência : Consulte o histórico do veículo para estar ciente de sinistros ou problemas legais.

: Consulte o histórico do veículo para estar ciente de sinistros ou problemas legais. Faça uma vistoria mecânica : Leve o carro para um profissional avaliar o motor, a suspensão e a transmissão.

: Leve o carro para um profissional avaliar o motor, a suspensão e a transmissão. Considere a revenda : Modelos com alta liquidez, como Gol e HB20, são uma boa escolha.

: Modelos com alta liquidez, como Gol e HB20, são uma boa escolha. Use a Tabela Fipe para negociação : Esse valor pode servir de referência para evitar pagar acima do preço de mercado.

: Esse valor pode servir de referência para evitar pagar acima do preço de mercado. Verifique a manutenção em dia: Carros com documentos de revisões tendem a apresentar menos problemas.

Expectativas para o mercado de usados em 2025

O mercado de carros usados deve continuar crescente em 2025, com mais de 5 milhões de veículos vendidos no último ano. Modelos como Volkswagen Gol, Fiat Palio e Chevrolet Onix seguem populares, refletindo a preferência por carros econômicos e confiáveis. Além disso, com os preços dos modelos novos em alta, a busca por usados deve aumentar. É recomendável pesquisar em plataformas de venda online para encontrar as melhores ofertas.

Conclusão

Investir em um carro usado até R$ 60 mil pode ser uma decisão inteligente para quem deseja aliar economia e praticidade sem abrir mão da qualidade. Modelos como Toyota Etios, Honda Fit, Chevrolet Spin, Volkswagen Fox e Hyundai HB20S oferecem um bom equilíbrio entre desempenho, conforto e custo de manutenção. Com uma pesquisa cuidadosa e atenção à procedência, é possível encontrar um veículo que atenda às suas necessidades e se encaixe no seu orçamento.