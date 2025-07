Carro acessível atrai 1,5 milhão de brasileiros

O Chevrolet Celta é lembrado como um dos carros mais populares do Brasil e deixou uma marca significativa no mercado automotivo nacional. Lançado em 2000 pela General Motors, o modelo foi criado para atender consumidores que buscavam um veículo econômico, com baixo custo de manutenção e um design funcional. A produção do Celta ocorreu até 2015, na fábrica de Gravataí, no Rio Grande do Sul, e o carro conquistou muitos motoristas pela sua simplicidade e eficiência.

Origem do Chevrolet Celta

Desenvolvido com o codinome Arara-Azul, o Celta foi o primeiro carro projetado inteiramente pelo centro de desenvolvimento da GM no Brasil. Ele utilizou a plataforma GM4200, a mesma do Chevrolet Corsa, que estreou no país em 1994. A proposta era oferecer um carro acessível, com um visual moderno e manutenção barata. Inicialmente disponível como hatchback de três portas, o modelo ganhou uma versão de cinco portas em 2002, aumentando sua versatilidade.

O Celta também foi vendido em outros países da América Latina, como Argentina e Uruguai, onde o modelo foi conhecido como Suzuki Fun e permaneceu no mercado até 2011. No total, cerca de 1,5 milhão de unidades do Celta foram produzidas, com uma média de 100 mil carros fabricados anualmente em Gravataí.

Principais características técnicas do Celta

O Chevrolet Celta era famoso pela sua mecânica simples e eficiência. Ao longo de sua trajetória, o modelo passou por atualizações em motorização e design. Suas principais especificações incluíam:

Motores : Versão 1.0 L com potência de 60 cv em 2000, que foi aumentada para 70 cv em 2002. Em 2009, a versão flex alcançou 77 cv com gasolina e 78 cv com etanol. A versão 1.4 L, disponível entre 2003 e 2007, tinha 85 cv.

: Versão 1.0 L com potência de 60 cv em 2000, que foi aumentada para 70 cv em 2002. Em 2009, a versão flex alcançou 77 cv com gasolina e 78 cv com etanol. A versão 1.4 L, disponível entre 2003 e 2007, tinha 85 cv. Transmissão : Manual de 5 marchas.

: Manual de 5 marchas. Peso : Aproximadamente 850 kg.

: Aproximadamente 850 kg. Consumo : Média de 12 a 14 km/l com gasolina, dependendo do tipo de condução.

: Média de 12 a 14 km/l com gasolina, dependendo do tipo de condução. Velocidade máxima : 161 km/h para a versão 1.0 LT, fabricada em 2015.

: 161 km/h para a versão 1.0 LT, fabricada em 2015. Aceleração: 0 a 100 km/h em 13,4 segundos na versão 1.0 LT.

Evolução do Celta

O modelo passou por duas reestilizações significativas. A primeira, em 2006, trouxe um design inspirado no Chevrolet Vectra, com novos faróis e painel interno renovado. Apesar das melhorias, o acabamento de plástico simples ainda era um ponto criticado. A segunda reestilização ocorreu em 2011, apresentando uma nova grade frontal, faróis escurecidos e um volante com detalhes prateados. Também foram lançadas as versões LS e LT, que alinharam o Celta aos padrões globais da Chevrolet.

Em 2006, o Chevrolet Prisma, uma versão sedã do Celta, foi introduzido. Este modelo contava com motor 1.4 Econo.Flex, projetado para o segmento de sedãs compactos acessíveis.

Fatores de popularidade do Celta

A popularidade do Celta no Brasil pode ser atribuída a vários fatores:

Preço acessível : O Celta foi projetado para ser o carro mais econômico da Chevrolet, especialmente em suas versões básicas.

: O Celta foi projetado para ser o carro mais econômico da Chevrolet, especialmente em suas versões básicas. Baixo custo de manutenção : Com peças acessíveis e mecânica simples, o conserto do Celta se mostrava viável para muitos proprietários.

: Com peças acessíveis e mecânica simples, o conserto do Celta se mostrava viável para muitos proprietários. Economia de combustível : O motor 1.0 proporcionava uma boa eficiência de combustível, ideal para o uso diário em áreas urbanas.

: O motor 1.0 proporcionava uma boa eficiência de combustível, ideal para o uso diário em áreas urbanas. Facilidade de revenda: O modelo mantém uma boa procura no mercado de usados, com preços a partir de R$ 20 mil.

Por outro lado, o Celta enfrentou críticas pela falta de equipamentos de segurança, como airbags e freios ABS, que foram incluídos apenas nas versões finais devido a exigências legais. Em testes do Latin NCAP, o modelo obteve apenas 1 estrela na proteção de adultos e 2 estrelas na proteção de crianças, destacando o risco de lesões em caso de colisão.

Legado do Chevrolet Celta

O Chevrolet Celta deixou um legado importante ao se tornar um dos carros mais vendidos da GM no Brasil, com um pico de vendas em 2010, atingindo 155 mil unidades comercializadas. A produção desse modelo foi encerrada em abril de 2015, quando foi substituído pelo Chevrolet Onix, que trouxe mais tecnologia e segurança.

Mesmo após o término da fabricação, o Celta continua valorizado no mercado de usados, sendo uma escolha popular por sua confiabilidade e economia. Com sua simplicidade e baixo custo de manutenção, o Celta se mantém nas ruas e na memória de muitos motoristas, consolidando-se como um ícone dos carros populares no Brasil.