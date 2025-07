Comprando frutas no dia errado? Saiba como evitar prejuízos

Entrar em um supermercado pode parecer uma tarefa simples, mas as lojas são projetadas de forma a influenciar suas escolhas de compra. Desde a música que toca até a disposição dos produtos, tudo é pensado para maximizar as vendas. Compreender a funcionamento desses estabelecimentos pode ajudar você a adquirir produtos mais frescos e gastar menos no final do mês.

Se você sempre compra frutas e verduras no final de semana ou na segunda-feira, é bem provável que esteja levando para casa itens que já estão há dias nas prateleiras. Os melhores dias para encontrar frutas, legumes e verduras frescas são, geralmente, a terça-feira e a quarta-feira. Esses dias são escolhidos pelas grandes redes de supermercados para receber novas remessas diretas dos produtores. Para atrair clientes, as lojas costumam fazer promoções nesses dias, tornando-os ideais para economizar e garantir frescor.

Quando se trata de carne, o dia ideal para suas compras vai depender do que você valoriza mais: preço ou frescor. Se quiser uma carne mais barata, fique atento a promoções específicas que ocorrem, por exemplo, na “Segunda da Carne” ou na “Quinta do Boi”. Entretanto, se busca qualidade e variedade, o melhor dia para visitar o açougue é a sexta-feira, quando os estoques são reabastecidos com cortes mais frescos, prontos para o aumento da demanda durante o final de semana.

Para quem ama pão fresco, um truque valioso é ficar de olho nos horários das novas fornadas nas padarias dos supermercados. Normalmente, os pães são feitos em maior quantidade pela manhã, entre 7h e 8h, e à tarde, entre 15h e 16h. Esses horários aumentam suas chances de adquirir pão ainda quentinho. Em relação ao pão fatiado que não foi vendido, muitas vezes ele é transformado em torradas ou farinha de rosca e vendido no dia seguinte.

Descontos atrativos podem enganar. Para evitar cair em ofertas que não são realmente vantajosas, é importante adotar um olhar crítico. Aqui estão três dicas:

Conheça o preço regular: Tenha um registro dos preços dos produtos que costuma comprar. Assim, você consegue identificar se uma promoção é real ou apenas uma estratégia de marketing. Verifique a data de validade: Descontos altos podem indicar que o produto está prestes a vencer. Se não planeja consumir imediatamente, pense duas vezes antes de comprar. Calcule o preço por unidade ou quilo: Ao ver promoções do tipo “leve 3, pague 2”, sempre calcule o preço final por unidade para confirmar se realmente houve uma economia.

Outro ponto que merece atenção é a prática chamada “reduflação”. Isso acontece quando as empresas diminuem a quantidade do produto na embalagem, mas mantêm o preço ou até aumentam. Para não ser pego de surpresa, sempre verifique o peso ou volume líquido na embalagem e compare o preço por quilo ou litro.

Para fazer compras de maneira eficiente, consumidores experientes seguem uma rotina estratégica. Aqui vai um plano semanal:

Fim de semana/segunda-feira: Planeje os pratos da semana e verifique o que tem em casa.

Planeje os pratos da semana e verifique o que tem em casa. Terça ou quarta-feira: Vá ao supermercado e concentre suas compras em hortifrutis frescos e em promoção.

Vá ao supermercado e concentre suas compras em hortifrutis frescos e em promoção. Quinta ou sexta-feira: Se precisar, faça uma compra rápida no açougue para garantir carne fresca.

Se precisar, faça uma compra rápida no açougue para garantir carne fresca. Diariamente: Verifique as datas de validade, compare preços e fique atento às promoções que parecem boas demais para ser verdade.

Seguindo essas dicas, você conseguirá fazer compras de forma mais inteligente, aproveitando os melhores produtos pelos melhores preços.