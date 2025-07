A atriz que interpretou a heroína mais poderosa do cinema atual

Gal Gadot: A Mulher-Maravilha que Brilha em Hollywood

Gal Gadot é uma atriz e produtora israelense, famosa por seu papel como Mulher-Maravilha no Universo Estendido da DC, além de ter participado de filmes como Velozes e Furiosos e Assassinato em Veneza. Nascida em 30 de abril de 1985, em Petah Tikva, Israel, Gadot se tornou uma das principais estrelas de Hollywood, sendo admirada por seu carisma e força.

Ela cresceu em uma família judaica e, antes de iniciar sua carreira no cinema, cumpriu serviço militar nas Forças de Defesa de Israel, onde trabalhou como instrutora de fitness. Sua trajetória profissional começou como modelo; em 2004, foi coroada Miss Israel. Após essa conquista, Gal participou do concurso de Miss Universo, o que a levou a audições e, em 2009, a atriz estreou nas telonas como Gisele Yashar em Velozes e Furiosos.

Seu grande salto na carreira veio em 2017, com Mulher-Maravilha, que arrecadou 822 milhões de dólares e se consolidou como um marco na representação feminina no cinema. Ela reprisou o papel em Mulher-Maravilha 1984 e Liga da Justiça, ambos fazendo parte de produções de sucesso.

Além de atuar, Gadot também se destacou como produtora, tendo trabalhado em Coração de Ferro, um filme previsto para 2024. Sua busca por papéis diversificados é evidente em sua participação em Assassinato em Veneza, de 2023, onde mostrou sua versatilidade.

Entre as diversas conquistas, Gal Gadot recebeu o MTV Movie Award por Melhor Luta em Mulher-Maravilha. O filme ainda foi bem avaliado pela crítica, obtendo 82% de aprovação no Rotten Tomatoes. Em 2018, foi reconhecida como uma das 100 Pessoas Mais Influentes pela revista Time e recebeu o #SeeHer Award por seus esforços em promover representações fortes de mulheres no cinema.

O patrimônio de Gal Gadot é estimado em dezenas de milhões de dólares, resultado de sua carreira como atriz e produtora. Ela participou de vários filmes e séries, consolidando sua presença em Hollywood. Entre as obras notáveis, estão Mulher-Maravilha, Mulher-Maravilha 1984, Liga da Justiça, Velozes e Furiosos, e outras produções.

Antes de se tornar uma estrela, Gal trabalhou como recepcionista em um hotel e foi modelo para marcas internacionais, sempre conciliando suas atividades enquanto estudava direito. Sua vida pessoal inclui o casamento com Yaron Varsano, com quem tem quatro filhas.

Gadot é admiradora de Meryl Streep, pratica kickboxing para se manter ativa, e é fluente em hebraico e inglês. É uma entusiasta da culinária mediterrânea e apreciadora de música pop. Ela também se mostra engajada em causas sociais, apoiando a iniciativa Time’s Up, que busca a igualdade de gênero.

Fora do ambiente profissional, Gal dedica seu tempo à família e ao ativismo, viajando frequentemente a Israel para se conectar com suas raízes. Ela é bastante ativa nas redes sociais, usando suas plataformas para compartilhar seus projetos e causas importantes.

O legado de Gal Gadot é significativo: ela transformou Mulher-Maravilha em um verdadeiro ícone feminista, inspirando mulheres em todo o mundo. Sua atuação e envolvimento como produtora ajudam a moldar o cenário do cinema de super-heróis, trazendo uma abordagem que combina força e empatia, e deixando uma marca duradoura na indústria cinematográfica.