Nova lei possibilita obtenção de CNH sem custos para candidatos

A partir de 12 de agosto de 2025, uma nova lei será implementada no Brasil criando a CNH Social, um programa que permitirá que pessoas de baixa renda obtenham a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sem custo. A iniciativa visa democratizar o acesso à habilitação, proporcionando oportunidades para aqueles que dependem do documento para se locomover, buscar emprego ou participar de atividades relacionadas ao trânsito.

A medida foi aprovada pelo governo federal e será financiada com recursos provenientes de multas de trânsito. Com isso, milhares de brasileiros que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que têm uma renda familiar per capita de até meio salário mínimo, ou seja, R$ 706, poderão iniciar o processo de habilitação sem ter que pagar nada. O programa abrange todas as etapas, incluindo exames médicos, aulas práticas, aulas teóricas e a emissão da CNH.

### O que é a CNH Social e como funciona?

A CNH Social é um benefício destinado a brasileiros em situação de vulnerabilidade econômica. Ela garante que todas as etapas necessárias para obter a habilitação sejam custeadas pelo programa, desde os exames iniciais até as aulas práticas e provas finais, sem custos adicionais.

A regulamentação da CNH Social será descentralizada, ou seja, cada estado poderá definir seus próprios critérios e prazos, sempre com base nas diretrizes federais. Isso significa que a implementação do programa pode ser ajustada de acordo com a realidade de cada região.

### Quais são os requisitos para solicitar a CNH Social?

Para participar do programa, os interessados precisam atender a alguns requisitos básicos:

– Estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico).

– Comprovar que a renda familiar per capita é igual ou inferior a meio salário mínimo.

– Apresentar documentos pessoais, como CPF ou título de eleitor, um documento oficial com foto, comprovante de residência e documentos de identificação dos demais membros da família.

É necessário realizar o cadastro pessoalmente na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, onde o responsável familiar deverá apresentar toda a documentação exigida. É importante manter os dados atualizados e renovar o cadastro a cada dois anos ou sempre que houver mudanças na renda ou na composição da família.

### Como fazer o cadastro para a CNH Social?

Para acessar o benefício, o cidadão deve se dirigir à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, localizada na Rua Vital Soares, 56. Os documentos necessários incluem CPF ou título de eleitor, documento oficial com foto, comprovante de residência e certidões dos familiares. O processo é gratuito, sem taxas em nenhuma das etapas.

Os passos para o cadastro são os seguintes:

1. Separar os documentos exigidos.

2. Ir até a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.

3. Realizar a inscrição no CadÚnico, se ainda não estiver cadastrado ou se precisar atualizar informações.

4. Seguir as orientações fornecidas no atendimento para finalizar a solicitação.

Após a aprovação, o beneficiário poderá participar de todas as etapas do processo de habilitação sem custo.

### Quais oportunidades a CNH Social oferece?

Além de garantir a primeira habilitação gratuitamente, a CNH Social abre novas possibilidades para quem deseja trabalhar como condutor profissional. O documento é essencial para diversas funções, como transporte escolar, entrega de mercadorias e operações logísticas. Atualmente, vários estados já implementam iniciativas semelhantes, ampliando a quantidade de trabalhadores aptos a atuar em setores importantes na economia.

O programa também melhora a mobilidade urbana e o acesso a serviços essenciais, permitindo que pessoas em situação de vulnerabilidade se movimentem com mais facilidade. Ao facilitar o acesso à habilitação, a CNH Social ajuda a reduzir desigualdades e promove o desenvolvimento econômico local por meio da inclusão social efetiva no trânsito.

A nova lei pode ter um impacto significativo na vida de muitos brasileiros, proporcionando igualdade de oportunidades e ajudando a população de baixa renda a conquistar maior autonomia, empregos e uma melhor qualidade de vida.