Novo SUV da Chevrolet promete impactar o mercado com design atualizado

O mercado de SUVs compactos no Brasil está passando por uma fase de transformação com a chegada do Chevrolet Tracker 2026. Este modelo, que recebe sua primeira grande atualização desde o lançamento em 2020, foi projetado para se alinhar com a nova identidade visual global da Chevrolet. O Tracker 2026 apresenta um design renovado, tecnologias melhoradas e a promessa de continuar competitivo em um segmento bastante disputado. O lançamento oficial ocorreu próximo à fábrica da General Motors em São Caetano do Sul, em São Paulo. A produção do veículo já começou, e sua apresentação ao público está programada para julho de 2025, com a chegada às concessionárias logo em seguida.

Design Atualizado

O visual do Chevrolet Tracker 2026 reflete uma nova linguagem estética da marca, inspirada em modelos como Equinox e Blazer. A frente do veículo foi reformulada, apresentando faróis divididos em dois níveis e uma grade mais robusta, que conferem um ar moderno e imponente. Essas alterações visam aumentar a atratividade do SUV, mantendo sua identidade e alinhando-o com as tendências globais de design.

Na parte traseira, as lanternas foram redesenhadas, adicionando novos elementos internos que, embora sutis, trazem um toque de sofisticação ao modelo. O Tracker 2026 está preparado para enfrentar rivais importantes como o Volkswagen T-Cross e o Honda HR-V.

Interior e Tecnologia

O interior do Tracker 2026 foi concebido para oferecer mais conforto e conectividade. Uma das principais novidades é a central multimídia ampliada, que agora está integrada a um painel de instrumentos totalmente digital, similar aos modelos Spin e S10. Essa combinação oferece uma interface mais intuitiva, facilitando o acesso a funções de navegação e conectividade com smartphones.

Além disso, o acabamento do interior foi melhorado, com materiais de qualidade superior e detalhes que proporcionam uma sensação de sofisticação. A ergonomia também foi aprimorada, com a reposição de comandos para facilitar o uso diário, atendendo as necessidades dos consumidores que buscam um ambiente prático e agradável.

Motorização e Versões Futuras

A mecânica do Tracker 2026 mantém os motores da geração anterior, com um motor 1.0 turbo de 121 cavalos e um motor 1.2 turbo atualizado, que agora oferece 141 cavalos, ambos acoplados a uma transmissão automática de seis marchas. Essa configuração garante um bom equilíbrio entre desempenho e eficiência, ideal para uso urbano e em estrada.

Embora a chegada de versões híbridas seja aguardada, a Chevrolet confirmou que elas só estarão disponíveis a partir de 2026. No momento, a empresa está focando nos motores à combustão, enquanto expande sua linha elétrica com modelos como o Spark EV e o Captiva EV, ambos de origem chinesa e com preços acessíveis para o mercado nacional.

Próximos Lançamentos

A Chevrolet está se preparando para um ano de 2025 agitado, com várias atualizações programadas para sua linha de veículos e uma expansão significativa no segmento elétrico. Além do Tracker 2026, a marca tem planos para:

Onix e Onix Plus : Atualizações visuais e tecnológicas previstas para o segundo semestre.

: Atualizações visuais e tecnológicas previstas para o segundo semestre. Novos veículos elétricos : Spark EV e Captiva EV, com preços competitivos.

: Spark EV e Captiva EV, com preços competitivos. Linha elétrica em expansão: Modelos como Equinox EV e Blazer EV já estão disponíveis, fortalecendo o compromisso da marca com a eletrificação.

Essa estratégia demonstra a intenção da Chevrolet de atender a um público diversificado, balanceando veículos a combustão renovados com opções elétricas acessíveis.

Conclusão

Com um design moderno, interior tecnológico e uma base mecânica confiável, o Chevrolet Tracker 2026 chega para solidificar a presença da marca no competitivo setor de SUVs compactos. As inovações visuais, juntamente com um foco em conectividade e conforto, fazem do Tracker 2026 uma opção atrativa para quem busca estilo e praticidade. Embora as versões híbridas ainda estejam previstas para o futuro, o Tracker 2026 representa a disposição da Chevrolet em inovar e manter competitividade em 2025.