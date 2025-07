EasyBZ15 avança 5,93% em junho e se destaca frente ao Ibovespa

O EasyBZ15, índice da CSD BR que monitora o desempenho de 15 empresas brasileiras com ações listadas no exterior, apresentou uma alta de 5,93% em junho. Esse resultado é apenas um pouco inferior ao do Ibovespa, que subiu 6,01% no mesmo período. No entanto, o EasyBZ15 mostra um desempenho melhor no acumulado do ano, com um crescimento de 31,85% até agora, enquanto o Ibovespa teve uma valorização de 30,99%.

Atualmente, a carteira teórica do índice inclui empresas renomadas, como Ambev, Banco do Brasil, Mercado Livre e Nu Holdings. A contribuição das ações negociadas no exterior tem sido essencial para o sucesso do EasyBZ15. Fabio Ywashima, especialista em Produtos e Índices da CSD BR, destacou que a força das empresas brasileiras fora do país tem ajudado a manter o índice em uma trajetória positiva. Ele afirmou que, desde sua criação, o EasyBZ15 tem alcançado resultados consistentes, frequentemente superando o desempenho do Ibovespa ao longo do tempo.

Em junho, apesar da queda de 4,41% do dólar em relação ao real, o índice avançou. No total do ano, a situação é ainda mais significativa: enquanto a moeda americana teve uma desvalorização de 11,87%, o EasyBZ15 obteve uma alta de 31,85%, evidenciando a resiliência das empresas incluídas no índice, mesmo com a valorização do real.

O EasyBZ15 reflete não apenas o desempenho das companhias, mas também a percepção global sobre o Brasil. Ele é composto por ações de empresas que, embora atuem de forma relevante no Brasil, são negociadas em bolsas internacionais. Assim, o índice serve como um termômetro da visão dos investidores estrangeiros sobre o mercado brasileiro.

A composição do EasyBZ15 abrange diversos setores da economia nacional, incluindo commodities, consumo, financeiro e tecnologia, proporcionando uma visão abrangente e diversificada da economia.

Além do índice, a CSD BR está trabalhando em um projeto ambicioso para criar uma nova Bolsa de Valores no Brasil, oferecendo uma opção moderna e com custos reduzidos para investidores, corretoras e empresas. A nova estrutura irá incluir serviços de registro, custódia e liquidação baseados em tecnologia digital, com o objetivo de aumentar a concorrência no mercado.

Edivar Queiroz, CEO da CSD, anunciou que a empresa já possui autorização para atuar como depositária e agente de liquidação e registro. O próximo passo é desenvolver a estrutura necessária para a negociação de ativos, criando um ambiente mais acessível e competitivo para novos participantes no mercado financeiro brasileiro.