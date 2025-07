Bezerra com duas cabeças é registrado no Norte do Paraná

Uma bezerra com duas cabeças nasceu em uma propriedade rural localizada em Alvorada do Sul, uma cidade de aproximadamente 11,5 mil habitantes, situada a 70 quilômetros de Londrina, na divisa com o estado de São Paulo. O fato inusitado ocorreu na propriedade de Felício, um policial militar aposentado que se mudou para a região em busca de uma vida mais tranquila. Com a nova rotina, ele e sua família começaram a criar aves e gado.

A condição da bezerra é conhecida como policefalia, uma anomalia rara em que há uma duplicação parcial da cabeça. Isso significa que o animal apresenta dois olhos e duas bocas, além de ter os crânios fundidos. O nascimento da bezerra chamou a atenção de um amigo da família que estava ajudando no parto e se deu conta da anomalia, informando rapidamente Felício, que não estava presente no momento.

Após três dias de vida, a bezerra ainda não conseguiu se levantar devido ao peso da cabeça. Além das dificuldades motoras, essa condição pode trazer outros problemas de saúde, o que geralmente encurta a expectativa de vida desses animais.

Este nascimento inusitado gerou curiosidade e atenção na comunidade local, destacando a singularidade das ocorrências na criação de gado.