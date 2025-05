O carregador do seu celular está esquentando demais? Veja as melhores soluções

Em certos momentos, o carregador do celular pode esquentar muito o que, além de assustar, pode trazer riscos reais a quem estiver perto.

Com o uso cada vez mais intenso de dispositivos eletrônicos no dia a dia, cresce também a preocupação com a conservação e segurança desses aparelhos. Eletrônicos se tornaram indispensáveis, o que faz com que seus acessórios, como cabos e carregadores, sejam utilizados com frequência.

Entre os sinais de que algo pode não estar funcionando corretamente, o aquecimento excessivo de carregadores chama a atenção dos usuários. Embora em muitos casos esse comportamento pareça comum, ele pode indicar problemas maiores.

Por isso, entender os motivos desse aquecimento, os possíveis riscos e como evitar situações perigosas torna-se essencial para preservar os equipamentos e a segurança das pessoas. Afinal, é bom evitar a tempo que algo verdadeiramente ruim acabe acontecendo.

Se o carregador do seu celular está esquentando, não é bom sinal. Entenda o que fazer. / Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiademanha.com.br

Por que o carregador do celular esquenta muito?

Diversos fatores contribuem para o aquecimento do carregador durante o uso, e compreender essas causas ajuda a evitar danos maiores. Em primeiro lugar, o próprio processo de conversão de energia já gera calor, uma vez que o carregador transforma a corrente alternada da tomada em corrente contínua.

Durante essa conversão, parte da energia se dissipa em forma de calor, principalmente se o carregador operar por longos períodos. Quanto maior a demanda energética, como em celulares com bateria muito descarregada ou em uso intenso durante o carregamento, maior tende a ser o aquecimento.

Além do uso contínuo e da alta demanda, outro fator crítico está relacionado à qualidade do carregador utilizado. Carregadores genéricos ou falsificados não seguem os padrões de segurança exigidos pelas agências reguladoras e, por isso, costumam aquecer mais do que os originais.

Esses modelos muitas vezes utilizam componentes de baixa qualidade, que não suportam a carga exigida, comprometendo o controle térmico. O uso de cabos danificados ou incompatíveis também potencializa o problema, pois interfere na transferência de energia e aumenta a resistência elétrica.

Ainda é importante considerar o ambiente onde o carregamento acontece, pois locais abafados, quentes ou com má ventilação agravam o aquecimento do carregador. Superfícies como camas, sofás ou almofadas retêm calor e impedem a dissipação adequada da temperatura gerada pelo processo.

Além disso, quando o celular realiza tarefas pesadas durante o carregamento, como rodar jogos, vídeos ou aplicativos que exigem mais processamento, a sobrecarga aumenta e, com ela, o calor. Todos esses fatores, somados ou isolados, explicam por que muitos carregadores esquentam mais do que o esperado.

Saiba mais: Esqueça a Air Fryer! Descubra qual eletrodoméstico está roubando a cena nas cozinhas brasileiras

Existe algum risco de explosão ou incêndio?

O aquecimento do carregador pode sim representar um risco real se não for tratado com cautela, especialmente quando há falhas de fabricação ou uso indevido. Em casos extremos, o calor acumulado pode danificar os componentes internos do carregador, provocar curtos-circuitos e até iniciar incêndios.

Embora explosões sejam menos comuns, elas não devem ser descartadas, principalmente se o carregador apresentar sinais de dano físico, como rachaduras, odor forte ou deformações. Quando esses sinais aparecem, o ideal é interromper o uso imediatamente e procurar uma substituição segura.

Outro ponto crítico envolve o uso de produtos falsificados, que frequentemente ignoram mecanismos de segurança presentes em modelos originais. Esses dispositivos muitas vezes não possuem proteção contra sobrecarga, sobreaquecimento ou variações de tensão, o que eleva os riscos de acidentes.

Mesmo quando o aparelho continua funcionando, o uso prolongado de carregadores piratas pode comprometer a integridade do celular e colocar o usuário em perigo. Por isso, a escolha do carregador deve sempre levar em conta sua procedência e certificações de qualidade.

Além disso, conectar o celular ao carregador e deixá-lo em funcionamento durante toda a noite ou por longos períodos sem supervisão aumenta a exposição aos riscos. O ideal é acompanhar o processo e desconectar o carregador quando a bateria atingir a carga total.

Também é necessário evitar o uso simultâneo do aparelho enquanto ele carrega, pois isso eleva o esforço sobre os componentes internos, tanto do celular quanto do carregador. Em resumo, embora nem todo aquecimento represente um perigo imediato, ele deve ser monitorado e controlado.

Veja mais: Como tirar mancha de ferro de passar? Aprenda o passo a passo e o erro que você deve evitar

O que fazer se o carregador do celular ficar esquentando?

Manter o carregador em boas condições e usá-lo corretamente evita problemas sérios. A seguir, listamos cinco dicas práticas para lidar com o aquecimento e aumentar a segurança no uso diário:

Use apenas carregadores e cabos originais ou certificados: Evite produtos de origem duvidosa, pois eles não garantem os mesmos níveis de segurança dos acessórios homologados pelo fabricante do seu celular. Carregue o celular em ambientes arejados e superfícies firmes: Dê preferência a locais planos e com boa ventilação, longe de tecidos ou materiais que retêm calor, como colchões ou almofadas. Evite o uso do aparelho durante o carregamento: Interrompa jogos, vídeos e chamadas enquanto a bateria recarrega para reduzir a carga sobre o processador e o aquecimento geral do sistema. Verifique periodicamente o estado do carregador e do cabo: Troque o acessório ao menor sinal de dano físico, superaquecimento anormal, cheiro de queimado ou falhas intermitentes na carga. Desconecte o carregador ao atingir 100% de carga: Não mantenha o aparelho plugado desnecessariamente, pois isso prolonga o esforço do carregador e pode gerar calor excessivo.

Veja outros: Se demitiu? Nova regra pode melhorar sua rescisão, mas nem todo mundo vai se beneficiar