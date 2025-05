Bobbie Goods: saiba quais canetas ou lápis são os melhores para colorir!

Na internet, a febre do hobbie de colorir Bobbie Goods não acompanham apenas os cadernos com as artes, mas também as canetas e outros itens essenciais para a prática.

Nos últimos meses, uma tendência específica conquistou corações e dominou os algoritmos das redes sociais: os livros de colorir da artista americana Abbie Goveia, mais conhecida como Bobbie Goods. Com seus traços suaves, cenas reconfortantes e personagens adoráveis a estética da marca viralizou.

A proposta ultrapassa o simples ato de pintar, atraindo não apenas os jovens, como também os adultos que precisam desacelerar e aproveitar o descanso. Ela convida à desconexão do ritmo acelerado do cotidiano e propõe um mergulho em momentos calmos e criativos.

Vídeos no TikTok com milhões de visualizações mostram esse universo em ação, atraindo cada vez mais pessoas para um hobby que, além de acessível, é profundamente terapêutico. Esse fenômeno transformou os materiais escolares em ferramentas de bem-estar, motivando a busca pelos itens ideais.

Se você quer saber quais itens usar para pintar Bobbie Goods com mais propriedade, veja algumas dicas! Fonte: Freepik

Melhores canetinhas para pintar Bobbie Goods

Ao mergulhar no universo encantador dos livros da Bobbie Goods, muitos se deparam com a dúvida mais comum entre os iniciantes: quais são as melhores canetinhas para preencher com vida cada uma das ilustrações? A resposta varia de acordo com o nível de experiência, o estilo de pintura e o efeito desejado.

Por isso, conhecer as diferentes opções disponíveis no mercado faz toda a diferença na hora de colorir. A seguir, você encontrará as principais categorias de canetas e marcadores, além das marcas preferidas por quem compartilha suas criações nas redes sociais.

Saiba mais: Vai comprar carro usado? Fique de olho nessas 5 armadilhas que muitos vendedores não contam

Canetas Brush Pen de ponta dupla

As brush pens com ponta dupla se destacam como uma das opções mais queridas por fãs da estética Bobbie Goods. Com uma ponta fina perfeita para detalhes e outra em formato de pincel ideal para áreas maiores, essas canetas permitem criar efeitos de sombreamento, contornos suaves e transições de cores.

A versatilidade conquista tanto iniciantes quanto quem já domina técnicas mais avançadas. Entre as marcas mais populares, Faber-Castell e Stabillo aparecem como queridinhas, entregando qualidade consistente e ampla variedade de tons.

Marcadores à base de álcool ou óleo

Para quem deseja um acabamento mais profissional, os marcadores à base de álcool ou óleo oferecem uma cobertura uniforme e intensa. Esses materiais se adaptam melhor ao papel mais grosso dos livros da Bobbie Goods, evitando manchas e permitindo um trabalho mais limpo.

Entretanto, é necessário atenção, já que a tinta pode vazar para outras páginas. O ideal é sempre usar uma proteção entre as folhas. Nesse segmento, marcas como Copic, Touch, Cis, Chen Rui e a renomada Ohuhu garantem resultados impressionantes e já figuram em inúmeros vídeos virais no TikTok.

Canetinhas Fine Liner

As fine liners são perfeitas para os apaixonados por detalhes minuciosos. Com pontas ultrafinas, essas canetinhas servem para destacar contornos, criar texturas e adicionar efeitos visuais delicados. Quem pretende investir mais tempo no hobby e aprimorar suas habilidades está ganhando aliadas.

Marcas como Staedtler, UniPin, Sakura Micron e novamente a Stabillo lideram esse mercado, oferecendo kits completos com variedade de pontas e cores. Utilizar essas canetas é um diferencial na finalização dos desenhos, trazendo sofisticação e precisão.

Canetinhas Jumbo

As canetinhas jumbo, conhecidas por muitos desde a infância, voltaram com força nos vídeos de pintura. Seu tamanho robusto e suas cores vibrantes surpreendem ao criar efeitos lúdicos e nostálgicos nos livros da Bobbie Goods.

Apesar de simples, essas canetas possibilitam combinações criativas e podem ser um ótimo ponto de partida para quem quer começar o hobby com baixo custo. Entre as opções mais acessíveis estão as marcas Compactor, Acrilex, Faber-Castell, Cis e Maped, que podem ser encontradas facilmente.

Gel Pens

As gel pens são ideais para finalizar os desenhos com brilho e elegância. Disponíveis em versões metálicas, neon, com glitter ou tinta branca, essas canetas servem para destacar elementos como estrelas, gotas d’água e luzes.

Elas funcionam como o toque final nas criações, trazendo um charme especial ao resultado. Entre as preferidas do público estão Gelly Roll, Molin, Faber-Castell e Cis, com estojos que variam entre o básico e o sofisticado, atendendo todos os perfis de artistas.

Não perca: Quer rastrear celular e encontrar alguém? Veja os métodos que realmente funcionam

Outros itens essenciais para pintar Bobbie Goods

Além das canetas e marcadores, outros materiais fazem parte do universo Bobbie Goods e garantem uma experiência mais completa. Itens como lápis de cor, corretivos em gel branco e papéis protetores entre as páginas contribuem diretamente para o resultado final.

Por isso, quem deseja se aprofundar nesse hobby deve considerar um pequeno kit complementar que amplie as possibilidades de criação. Esses acessórios tornam o processo mais fluido e prazeroso, além de prevenir danos indesejados às ilustrações.

Os lápis de cor, por exemplo, continuam sendo uma excelente escolha para criar sombras, degradês e transições de cor mais suaves. Eles funcionam muito bem quando combinados com canetinhas, permitindo sobreposições inteligentes.

Marcas como Prismacolor, Faber-Castell, Derwent e Tris oferecem modelos com boa pigmentação e maciez, ideais para quem busca equilíbrio entre cor e controle no traço. Já os lápis aquareláveis expandem ainda mais as técnicas possíveis, desde que utilizados com cuidado no papel adequado.

Outro item indispensável para muitos coloristas são as canetas em gel branca. Elas ajudam a criar brilhos nos olhos dos personagens, luzes nas bordas dos objetos e outros efeitos que dão profundidade e realismo ao desenho.

Essas pequenas linhas brancas, quando aplicadas nos lugares certos, fazem toda a diferença na finalização. Marcas como Gelly Roll e Uniball lideram esse mercado com canetas que deslizam bem mesmo sobre camadas de tinta.

Por fim, proteger as páginas dos livros Bobbie Goods também faz parte do processo criativo. Usar um pedaço de papel, plástico ou cartolina entre as folhas evita que tintas mais líquidas passem para a ilustração seguinte.

Esse cuidado simples preserva o livro por mais tempo e mantém a qualidade das criações. Com os materiais certos e um pouco de atenção aos detalhes, o momento de colorir se transforma em um verdadeiro ritual de bem-estar, permitindo que qualquer pessoa explore sua criatividade.

Veja mais: Como guardar chocolate do jeito certo? Evite que ele estrague ou derreta à toa