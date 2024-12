Cartão de crédito aprovado na hora para negativados: veja opções para 2025

Veja os 18 melhores cartões de crédito para negativados com limite aprovado na hora. Confira dicas para aumentar suas chances de aprovação em 2025.

Muitas pessoas com restrições no nome buscam alternativas de crédito para organizar suas finanças ou realizar compras necessárias.

Pensando nisso, diversos bancos e instituições financeiras oferecem cartões que não consultam o SPC ou Serasa e garantem aprovação rápida.

Então, se você quer saber como conseguir um cartão de crédito mesmo estando negativado, veja abaixo uma lista com as melhores opções e como você pode solicitá-las.

Cartão de crédito para negativados pode ser aprovado rapidamente. Conheça opções com vantagens exclusivas e descubra como solicitar online de forma segura. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Opções de cartão para negativados

1. Santander Free ( www.santander.com.br )

O Santander Free é um cartão de crédito internacional, sem tarifas, que permite saques ilimitados ao contratar o pacote conta Free do banco. Você também pode solicitar um cartão adicional sem custo.

2. Olé Consignado ( www.oleconsignado.com.br )

Disponível para aposentados, pensionistas do INSS e servidores públicos, o cartão Olé oferece pagamento automático da fatura via folha de pagamento e permite saque de até 70% do limite com taxas reduzidas.

Veja também:

3. PagBank ( www.pagbank.com.br )

Com o PagBank, você pode criar um limite de crédito investindo em CDBs ou reservando saldo em sua conta digital. A análise de crédito é flexível, o que torna o cartão uma boa opção para negativados.

4. PicPay Gold ( www.picpay.com.br )

O PicPay oferece o cartão Limite Garantido, que permite transformar o saldo da conta ou investimentos no PicPay Cofrinho em limite de crédito.

5. C6 Bank ( www.c6bank.com.br )

Com o C6 Bank, é possível aplicar a partir de R$ 100 no CDB C6 Limite Garantido para obter crédito. O limite gerado é equivalente ao valor investido.

6. Superdigital ( www.superdigital.com.br )

O cartão pré-pago da Superdigital é ideal para quem deseja controle financeiro. Sem tarifas, ele pode ser usado no Brasil e no exterior.

7. PagBank Pré-pago ( www.pagbank.com.br )

Uma opção prática para negativados, o cartão pré-pago PagBank aprova na hora e inclui uma conta digital completa.

8. Santander FREE ( www.santander.com.br )

O Santander FREE é isento de anuidade, não exige comprovação de renda e oferece descontos no programa Esfera.

9. Azul Itaú Internacional ( www.itau.com.br )

Com benefícios em viagens e no programa TudoAzul, o cartão Azul Itaú Internacional é acessível mesmo para negativados.

10. LATAM Pass Internacional ( www.latam.com.br )

O LATAM Pass Internacional se destaca pelo acúmulo de pontos no programa de fidelidade, além de ser uma opção para negativados.

11. Nubank Limite Garantido ( www.nubank.com.br )

O Nubank permite que clientes negativados criem limites com o valor investido em Caixinhas ou Tesouro Direto.

12. RecargaPay ( www.recargapay.com.br )

Com limite garantido por saldo reservado, o RecargaPay oferece cashback em todas as compras e é uma solução fácil para negativados.

13. Inter Consignado ( www.bancointer.com.br )

Sem anuidade, o Banco Inter oferece um cartão consignado com boas condições para negativados e descontos no programa Mastercard Surpreenda.

14. Will Bank ( www.willbank.com.br )

O Will Bank combina conta digital e cartão sem anuidade, ideal para negativados que buscam rendimentos de 100% do CDI.

15. Proteste Pré-pago ( www.proteste.org.br )

Sem consulta ao SPC ou Serasa, o cartão Proteste oferece cashback e opera como pré-pago, garantindo maior controle financeiro.

16. Neon ( www.banconeon.com.br )

O Neon é um banco digital que oferece cartões internacionais com análise flexível, tornando-o viável para negativados.

17. Carrefour Gold ( www.carrefour.com.br )

Sem anuidade, o cartão Carrefour oferece descontos especiais e prazos maiores para compras nas lojas da rede.

18. BMG ( www.bancobmg.com.br )

Com cashback de 0,20% no crédito e 0,10% no débito, o cartão do Banco BMG é prático e possui conta digital gratuita.

Como conseguir um cartão mesmo estando negativado?

Algumas dicas podem ajudar você a conquistar um cartão de crédito:

Negocie suas dívidas e tente quitá-las sempre que possível.

Mantenha suas contas em dia para construir um bom histórico de pagamentos.

Atualize seu cadastro positivo em birôs de crédito.

Movimente sua conta no banco escolhido para gerar confiança.

Comece com um limite baixo e aumente gradualmente ao demonstrar responsabilidade.

Cartões consignados e pré-pagos são opções seguras para quem enfrenta dificuldade de aprovação. Escolha a modalidade que melhor atende às suas necessidades e inicie seu caminho para reconquistar o crédito.