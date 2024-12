Quem domina o Instagram em 2024? Conheça os 5 perfis mais seguidos do mundo

Conheça os 5 perfis mais seguidos no Instagram em 2024. Veja quem domina a plataforma com números impressionantes e o que eles compartilham com seus seguidores.

Desde que foi lançado em 2010, o Instagram se tornou uma das maiores redes sociais do planeta. Com bilhões de usuários ativos, ele atrai celebridades, atletas e influenciadores que usam a plataforma para compartilhar suas vidas e alcançar milhões de pessoas.

Entre tantas contas populares, a curiosidade sobre quem lidera o ranking mundial de seguidores é comum. Em 2024, o Instagram apresenta uma lista impressionante de personalidades que dominam o cenário digital.

Se você quer saber quais são os cinco perfis mais seguidos no mundo, confira a lista abaixo. Além dos números de seguidores, ela também mostra como essas personalidades conquistaram o público global.

Top 5 do Instagram em 2024: veja quem são as personalidades com mais seguidores no mundo. Descubra números e curiosidades sobre cada perfil. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Top 5: perfis mais seguidos no Instagram em 2024

Cristiano Ronaldo

O craque português lidera o ranking com impressionantes 642 milhões de seguidores . Cristiano Ronaldo não apenas encanta com suas habilidades no futebol, mas também compartilha sua vida pessoal, projetos comerciais e momentos com a família. Seu perfil é um dos mais acessados do mundo, misturando esportes, luxo e inspiração.

Na segunda posição, Lionel Messi acumula 504 milhões de seguidores . O astro argentino utiliza o Instagram para compartilhar sua jornada no futebol, momentos de bastidores e suas ações filantrópicas. Seu perfil reflete tanto sua carreira esportiva quanto seu impacto fora dos campos.

Com 423 milhões de seguidores , Selena Gomez ocupa o terceiro lugar. Cantora, atriz e empresária, ela usa a plataforma para divulgar projetos profissionais, compartilhar momentos íntimos e conectar-se diretamente com seus fãs. Selena também utiliza seu perfil para abordar temas importantes, como saúde mental e causas sociais.

Na quarta posição, Kylie Jenner reúne 396 milhões de seguidores . Parte do clã Kardashian-Jenner, a empresária e influenciadora mantém o público engajado com conteúdos sobre moda, beleza e sua vida luxuosa. Seu perfil é um espaço para promover sua marca e inspirar fãs ao redor do mundo.

Fechando o Top 5, Dwayne Johnson tem 394 milhões de seguidores. Conhecido por seus sucessos no cinema e na luta livre, “The Rock” cativa seu público com postagens motivacionais, projetos filantrópicos e momentos em família. Seu carisma é uma das principais razões para o enorme alcance de seu perfil.

O poder do Instagram em 2024

O Instagram permanece como um dos maiores termômetros de popularidade no mundo digital. Esses cinco perfis representam diferentes áreas de atuação, desde esportes até entretenimento, e mostram como a plataforma é usada para conectar pessoas globalmente.

Com números expressivos, eles conseguem inspirar, entreter e influenciar milhões de seguidores ao redor do mundo.