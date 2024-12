PIX por áudio? Conheça a nova ferramenta de IA pretendida pelo PicPay

PicPay lança Assistente com IA que permite fazer Pix por áudio, fotos ou mensagens no WhatsApp. Veja como funciona e suas principais vantagens.

O PicPay anunciou uma inovação que promete transformar a forma de realizar transações financeiras: o Assistente PicPay.

Com essa nova ferramenta, baseada em inteligência artificial generativa (GenAI), será possível realizar Pix diretamente pelo WhatsApp utilizando mensagens de texto, áudio ou até fotos.

Integrada com a tecnologia do Azure Open AI Service, da Microsoft, e em parceria com a Meta, a ferramenta combina eficiência, personalização e segurança, facilitando o dia a dia financeiro dos usuários.



Como funciona o Assistente PicPay?

O Assistente PicPay vai além dos bots tradicionais, aprendendo com cada interação para oferecer soluções personalizadas. Entre suas funcionalidades estão:

Realizar Pix diretamente no WhatsApp : basta utilizar mensagens, áudio ou fotos.

: basta utilizar mensagens, áudio ou fotos. Reconhecer informações complexas : a IA é capaz de identificar chaves Pix em tabelas, prints ou mensagens com diversos dados.

: a IA é capaz de identificar chaves Pix em tabelas, prints ou mensagens com diversos dados. Adaptar-se às necessidades do cliente: aprende com as interações e oferece uma experiência semelhante a um atendimento humano.

Funcionalidades do Assistente PicPay

O Assistente PicPay apresenta uma série de vantagens que simplificam o uso do Pix. Confira algumas das principais funcionalidades:

Transações por áudio : envie um Pix mencionando o nome ou a chave do destinatário em uma mensagem de voz.

: envie um Pix mencionando o nome ou a chave do destinatário em uma mensagem de voz. Encaminhamento de mensagens : repasse mensagens recebidas no WhatsApp para o assistente realizar a transação.

: repasse mensagens recebidas no WhatsApp para o assistente realizar a transação. Uso de fotos e prints : envie imagens de contas ou tabelas para extrair chaves Pix e realizar pagamentos.

: envie imagens de contas ou tabelas para extrair chaves Pix e realizar pagamentos. Cálculo de despesas em grupo : a partir de notas de restaurantes ou supermercados, o assistente calcula divisões e porcentagens automaticamente.

: a partir de notas de restaurantes ou supermercados, o assistente calcula divisões e porcentagens automaticamente. Busca por contatos conhecidos: encontre destinatários já registrados no PicPay ou que tenham recebido Pix anteriormente.

PicPay no mercado de pagamentos

O PicPay sempre esteve à frente no setor financeiro, sendo pioneiro em transações digitais no Brasil. Desde antes do lançamento do Pix, em 2020, a fintech já oferecia transferências 24 horas por dia, sem taxas, redefinindo a experiência dos usuários.

Participação no mercado : uma em cada dez transações via Pix no Brasil passa pelo ecossistema do PicPay.

: uma em cada dez transações via Pix no Brasil passa pelo ecossistema do PicPay. Integração com IA : mais de cinco milhões de usuários únicos já utilizaram a inteligência artificial do PicPay para solucionar dúvidas e realizar tarefas.

: mais de cinco milhões de usuários únicos já utilizaram a inteligência artificial do PicPay para solucionar dúvidas e realizar tarefas. Parcerias estratégicas: a colaboração com a Meta e a Microsoft impulsiona a adoção de novas tecnologias no Brasil.

Outras novidades envolvendo IA e PIX

Recentemente, o Itaú Unibanco também anunciou sua própria solução de Pix no WhatsApp como uma das funcionalidades da Inteligência Itaú, plataforma baseada em Inteligência Artificial da instituição financeira.

Por meio do Pix no WhatsApp, usuários podem transferir até R$ 200 por dia, e ainda permite comandos por texto, áudio ou imagem.

Já o Google lançou o Pix por aproximação em sua carteira digital, a Google Pay. Por meio da solução, usuários podem utilizar seus smartphones para fazer pagamentos por aproximação via Pix, sem a necessidade de abrir o aplicativo do banco.

Para garantir maior segurança aos usuários, o Google também incluiu recursos de segurança com o uso de Inteligência Artificial, que reconhece se um celular foi roubado e, assim, bloqueia o aparelho.