Convocação OFICIAL do CRAS para 03/12: mutirão de atualização do Cadastro Único

CRAS convoca beneficiários para mutirão de atualização do CadÚnico em dezembro. Veja como regularizar o cadastro e participar da ação na sua região.

O CRAS divulgou uma convocação oficial para o próximo dia 3 de dezembro, chamando beneficiários para participar de um mutirão de atualização do Cadastro Único (CadÚnico).

A ação será realizada em conjunto com o mutirão de emissão do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), uma iniciativa que visa facilitar o acesso de agricultores familiares e famílias de baixa renda a benefícios sociais e programas de apoio.

Organizado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru) e pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Semasc), o mutirão busca atender comunidades com dificuldades no acesso aos serviços de cadastramento.

Abaixo, confira os principais pontos sobre a ação, os documentos necessários e como participar.

Cadastro Único e CAF passam por mutirão de atualização em dezembro. Confira as datas e locais para garantir o acesso a benefícios sociais e rurais. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que é o Cadastro Único (CadÚnico)?

O Cadastro Único é uma ferramenta utilizada pelo governo para identificar famílias de baixa renda no Brasil. Ele serve como base para a concessão de benefícios sociais como o Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica e o Programa de Aquisição de Alimentos.

Funções principais do CadÚnico : Identificar famílias de baixa renda em todo o território nacional Garantir acesso a programas sociais e benefícios governamentais Facilitar a inclusão social através de serviços públicos

:

Manter o CadÚnico atualizado é fundamental para evitar o cancelamento de benefícios. Durante o mutirão, será possível corrigir informações, consultar benefícios e receber orientações sobre direitos e possibilidades de acesso a programas sociais.

Aproveite e confira:

Documentos necessários para atualizar o CadÚnico

Para participar da atualização, os beneficiários devem levar:

Documento de identificação com foto de todos os integrantes da família (RG ou carteira de trabalho)

CPF de cada membro da família

Comprovante de residência atualizado

Certidão de nascimento ou casamento

O que é o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF)

O CAF é o documento oficial que identifica agricultores familiares no Brasil. Ele substitui a antiga Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) e é obrigatório para acessar benefícios como crédito rural, assistência técnica e programas de comercialização.

Benefícios do CAF para agricultores familiares : Acesso a linhas de crédito com juros reduzidos Participação em programas de incentivo à agricultura familiar Garantia de inclusão em políticas públicas específicas para o setor rural

:

Locais e datas do mutirão

O mutirão de atualização do CadÚnico e emissão do CAF será realizado em diferentes comunidades ao longo de dezembro. Confira as datas e locais já confirmados:

03/12 – Comunidade Senegal

05/12 – Comunidade Jurema

10/12 – Comunidade Recanto da Esperança

Essas ações têm como objetivo levar atendimento às populações rurais, que muitas vezes enfrentam dificuldades de acesso a serviços públicos. Em novembro, os mutirões já atenderam localidades como Oziel Alves, Córrego Mossoró e Cordão de Sombra.

Como participar?

Os interessados devem comparecer ao local indicado na data informada portando os documentos necessários. Essa é uma oportunidade para regularizar informações cadastrais e garantir acesso a programas sociais e benefícios voltados para famílias de baixa renda e agricultores familiares.

Além de garantir a manutenção de benefícios como o Bolsa Família, a atualização do CadÚnico e a inscrição no CAF ajudam a fortalecer a agricultura familiar e melhorar a qualidade de vida no campo.