Amigo oculto (ou secreto): dezenas de opções de presente INFALÍVEIS para todos os gêneros

Encontre o presente perfeito para o amigo oculto com essas opções práticas e infalíveis para todos os gêneros. Confira ideias para mulheres, homens e mais.

Escolher o presente certo para o amigo oculto pode ser mais fácil do que parece. Presentes que agradam a todos os gêneros são a solução perfeita para acertar na escolha e garantir um momento especial nas festas de fim de ano.

Para acertar no presente, tente conhecer os gostos da pessoa. Se for alguém próximo, observe as preferências ou pergunte discretamente para amigos em comum.

Em casos de dúvida, as redes sociais podem ajudar a entender melhor os interesses, como estilo pessoal, hobbies ou até filmes e músicas favoritos.

Ideias criativas de presente para amigo oculto: veja opções unissex, femininas e masculinas que agradam em qualquer situação e em diferentes orçamentos. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

5 opções de presentes unissex para amigo oculto

Para quem busca presentes que funcionem para qualquer gênero, confira algumas ideias práticas e acessíveis:

Chocolates

Chocolates são presentes sofisticados e sempre bem-vindos, cabendo em diversos orçamentos. Para um toque especial, invista em embalagens elegantes ou inclua doces finos como panetones ou biscoitos gourmet.

Livros são ótimas opções para todas as idades e estilos. Caso não conheça bem o gosto do sorteado, escolha um best-seller ou inclua a nota fiscal para troca.

Vinhos são presentes clássicos e sofisticados. Se a pessoa não consome bebidas alcoólicas, substitua por um azeite importado ou outro item gourmet.

Itens como sabonetes aromáticos, velas ou sais de banho são práticos e podem ser usados tanto na rotina pessoal quanto para decorar lavabos e banheiros.

Para quem prefere não arriscar, o vale-presente é uma escolha segura. Pode ser de lojas de roupas, livrarias ou até experiências gastronômicas.

Lista bônus: ideias de presentes unissex

Além das opções mencionadas, outros presentes unissex podem agradar e se encaixar em diferentes orçamentos. Confira algumas sugestões:

Camisas ou camisetas personalizadas;

Acessórios como colares, gargantilhas ou pulseiras;

Squeezes ou garrafas térmicas;

Canecas personalizadas;

Kits de cerveja artesanal ou café gourmet;

Objetos decorativos ou úteis, como porta-retratos ou organizadores.

Presente para mulheres no amigo oculto

Se a pessoa sorteada for mulher, confira algumas ideias que costumam agradar:

Kits de maquiagem ou esmaltes;

Cremes hidratantes ou perfumes;

Bolsas pequenas ou transversais;

Livros de receitas ou planners;

Bijuterias como brincos ou colares delicados;

Cachecóis, lenços ou acessórios de moda.

Presente para homens no amigo oculto

Para um homem, as opções também são variadas e incluem desde itens práticos até acessórios pessoais. Algumas ideias são: