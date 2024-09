Greve! Banco do Brasil está fora de operação hoje nesses lugares

Recentemente, funcionários do Banco do Brasil em diversas regiões do país entraram em greve. A paralisação tem como objetivo pressionar a instituição a melhorar as condições de trabalho e oferecer reajustes salariais.

A movimentação gerou impacto em vários estados, deixando clientes sem atendimento presencial em algumas localidades.

A principal razão por trás da greve é a insatisfação dos funcionários com a proposta apresentada pela Federação Nacional dos Bancos (Fenaban). A falta de reajustes salariais que acompanhem a inflação, além de condições de trabalho insatisfatórias, foram os pontos centrais da decisão. Entre as principais reivindicações estão:

Reajuste salarial compatível com a inflação .

. Melhorias nas condições de trabalho , incluindo aumento de benefícios.

, incluindo aumento de benefícios. Participação nos lucros e resultados mais justa .

. Plano de carreira mais claro para os funcionários.

As negociações entre as entidades sindicais e o Banco do Brasil já ocorrem há algum tempo. No entanto, a falta de acordo sobre esses pontos levou os servidores à greve. Estados como Paraíba, Rio de Janeiro, Bahia e Ceará foram alguns dos primeiros a aderir à paralisação, afetando o atendimento nas agências locais.

Agências do Banco do Brasil estão em greve por todo o país. Veja quais são os estados que estão fora de funcionamento bancário – foto: noticiadamanha.com.br.

Estados com atendimento prejudicado do Banco do Brasil

Diversas regiões estão enfrentando problemas no atendimento presencial do Banco do Brasil. Estados como Bahia, Ceará, Rio de Janeiro e Paraíba têm sido fortemente afetados pela greve. Em muitas localidades, as agências estão funcionando de maneira parcial, enquanto outras estão completamente paralisadas.

A greve ainda pode se expandir para outras regiões caso as negociações não avancem, o que pode complicar ainda mais o atendimento ao público. Para minimizar os impactos, o banco orienta os clientes a utilizar serviços alternativos.

Alternativas de atendimento para os clientes

Durante o período de greve, os clientes do Banco do Brasil podem utilizar outras opções de atendimento, como o aplicativo BB, o Internet Banking e os correspondentes bancários.

Essas plataformas permitem a realização de transações bancárias, como pagamentos, transferências e consultas de saldo, de forma rápida e segura.

Além disso, o Banco do Brasil oferece atendimento por meio de telefones, facilitando o contato com a instituição. Com essas alternativas, os clientes podem continuar acessando serviços essenciais mesmo durante a paralisação.

O que diz o Banco do Brasil sobre a greve

O Banco do Brasil se manifestou afirmando que está ativamente envolvido nas negociações por meio da mesa única da Fenaban, que discute questões salariais e de condições de trabalho da categoria bancária.

Além disso, a instituição possui uma mesa específica com os sindicatos para tratar demandas internas dos seus funcionários.

Até o momento, várias rodadas de negociação já foram realizadas para definir a data-base de 2024. Embora algumas assembleias pelo país tenham aceitado a proposta do banco, outras regiões seguem resistindo, o que mantém a greve ativa em certos estados.

Você precisa saber disso:

Propostas do banco para solucionar o impasse

Em um esforço para resolver o impasse e pôr fim à greve, o Banco do Brasil apresentou uma série de propostas. Entre elas, destaca-se um plano para solucionar questões de saúde e previdência dos funcionários oriundos de bancos incorporados, com uma previsão de resolução até julho de 2025.

Outras propostas incluem:

Retorno de vigilantes em todas as unidades de varejo (com ou sem numerário) a partir de setembro.

(com ou sem numerário) a partir de setembro. Aumento na verba para viagens a serviço , com revisões a cada dois anos.

, com revisões a cada dois anos. Redução da jornada de trabalho para pais ou responsáveis por pessoas com deficiência (PcD). Quem trabalha 8 horas terá sua jornada reduzida em duas horas, enquanto quem trabalha 6 horas terá uma redução de uma hora.

Essas medidas visam atender às principais demandas dos funcionários e melhorar suas condições de trabalho, oferecendo soluções de curto e longo prazo para as preocupações da categoria.

Previsão para o fim da greve

Até o momento, não há uma data oficial para o término da greve. A paralisação continuará até que seja alcançado um acordo satisfatório entre os servidores e a instituição.

No entanto, há expectativa de que as negociações avancem nas próximas semanas, já que tanto o banco quanto os funcionários demonstraram interesse em resolver o impasse.

Enquanto isso, os clientes do Banco do Brasil devem se preparar para possíveis dificuldades no atendimento presencial, especialmente nos estados onde a greve está mais forte. Serviços digitais e canais alternativos serão essenciais para evitar maiores transtornos.

A greve no Banco do Brasil reflete uma insatisfação crescente entre os funcionários, que buscam melhores condições de trabalho e um reajuste salarial mais justo. Embora as negociações estejam em andamento, ainda não há uma previsão exata para o fim da paralisação.

Durante esse período, os clientes podem contar com opções digitais de atendimento, mas é importante ficar atento às mudanças no cenário da greve, que pode afetar ainda mais o atendimento nas agências.