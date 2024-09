Funcionários do INSS estão indo na casa dos aposentados para fazer a Prova De Vida? Veja a verdade

Funcionários do INSS estão realizando visitas para a prova de vida? Entenda como o procedimento funciona e saiba como se proteger de possíveis golpes.

Nos últimos meses, uma dúvida tem circulado entre os aposentados e pensionistas do INSS: funcionários do INSS estão indo nas casas dos beneficiários para realizar a prova de vida?

Essa questão tem gerado incertezas, especialmente com as novas regras implementadas em 2024, que trouxeram mudanças no processo de verificação.

A prova de vida é um procedimento obrigatório para garantir que os beneficiários continuem recebendo seus pagamentos corretamente. Saber como ela funciona é muito importante. Por isso, siga a leitura.

A prova de vida do INSS passou por mudanças em 2024. Veja se funcionários realmente fazem visitas e como garantir a segurança durante o processo. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como acontece a Prova De Vida em 2024: online ou por visitas?

Com a digitalização crescente e a introdução de tecnologias que facilitam o acesso a serviços públicos, muitas pessoas se perguntam se o INSS ainda realiza esse tipo de atendimento presencial ou se a prova de vida está totalmente integrada ao mundo digital.

Além disso, há preocupações sobre possíveis golpes, com pessoas se passando por servidores do INSS para acessar dados e aplicar fraudes.

A modernização no atendimento do INSS trouxe mais conveniência para os beneficiários, permitindo que a prova de vida seja feita de maneira remota.

Porém, a dúvida sobre visitas domiciliares ainda persiste, e é essencial esclarecer como o processo realmente funciona.

Confira:

Como funciona a prova de vida do INSS em 2024?

Com a implementação de novas tecnologias, o INSS facilitou o processo de prova de vida, permitindo que os beneficiários a realizem diretamente pelo aplicativo Meu INSS.

Essa atualização trouxe grandes vantagens, eliminando a necessidade de comparecimento presencial em agências bancárias ou unidades do INSS.

Agora, o procedimento pode ser feito de qualquer lugar, proporcionando mais comodidade, especialmente para pessoas com dificuldades de locomoção.

O aplicativo Meu INSS utiliza tecnologias de reconhecimento facial e biometria, que garantem a segurança do processo e reduzem o risco de fraudes.

Além disso, a plataforma integra outros serviços, permitindo que os beneficiários acompanhem seus pagamentos, extratos e informações sobre benefícios em um só lugar. Isso torna a gestão dos benefícios mais eficiente e acessível.

Outra inovação recente é a possibilidade de realizar a prova de vida através do cruzamento de dados de outras instituições públicas, como o Detran e a Receita Federal.

Isso significa que, em muitos casos, o beneficiário nem precisa fazer o procedimento manualmente, já que o sistema detecta automaticamente se ele realizou atividades que comprovam sua vida, como a renovação da CNH ou a votação em eleições.

Funcionários do INSS vão às casas dos aposentados?

Apesar das facilidades tecnológicas, ainda existem situações específicas em que o INSS pode realizar visitas domiciliares para a prova de vida.

Isso ocorre principalmente em casos de beneficiários que possuem dificuldades extremas de locomoção ou estão acamados, impossibilitados de realizar o procedimento de forma digital ou presencial.

Nesses casos, o INSS pode, sim, enviar funcionários para realizar o procedimento na casa do beneficiário, mas apenas mediante solicitação prévia e aprovação.

É importante destacar que qualquer visita domiciliar do INSS deve ser agendada, e o beneficiário será informado previamente.

Funcionários do INSS sempre estarão devidamente identificados com crachá e documentos que comprovam sua atuação oficial.

Se um suposto funcionário aparecer sem aviso prévio, é fundamental que o beneficiário não forneça informações pessoais e entre em contato com o INSS para verificar a veracidade da visita.

Atenção aos golpes envolvendo a prova de vida

Infelizmente, com a popularização da prova de vida digital e o medo de perder os benefícios, golpistas têm aproveitado a situação para se passar por servidores do INSS, visitando aposentados em suas casas.

Esses golpistas alegam realizar a prova de vida, pedem documentos e até mesmo informações bancárias dos beneficiários, colocando-os em risco de fraude.

Para evitar esse tipo de golpe, os beneficiários devem estar sempre atentos e lembrar que o INSS não faz visitas sem agendamento.

Caso alguém se apresente como funcionário do instituto sem ter marcado a visita antecipadamente, a recomendação é não fornecer nenhum dado pessoal ou documento e ligar imediatamente para o INSS, confirmando a veracidade da visita.

Além disso, o INSS nunca solicita dados bancários ou pede senhas durante a prova de vida, seja digital ou presencial. O procedimento é feito exclusivamente para comprovar que o beneficiário está vivo, e qualquer pedido de informações adicionais deve ser visto com desconfiança.

Como se proteger e garantir que a prova de vida seja feita corretamente?

Para garantir que o procedimento seja realizado corretamente e evitar fraudes, os beneficiários devem sempre optar por realizar a prova de vida pelo aplicativo Meu INSS ou, se necessário, comparecer a uma agência bancária.

As ferramentas digitais são seguras e práticas, evitando deslocamentos desnecessários e, mais importante, minimizando os riscos de golpes.

Além disso, é fundamental manter os dados cadastrais atualizados no sistema do INSS, para que o órgão possa realizar o cruzamento de informações e, em muitos casos, dispensar a necessidade de uma prova de vida manual.

