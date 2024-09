O preço da CNH em 2024 está pela “hora da morte”? Veja quanto custa tirar hoje

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é um documento essencial para quem deseja conduzir veículos no Brasil. Em 2024, o processo para obter a CNH continua a envolver várias etapas e custos, que podem variar de estado para estado e entre autoescolas.

Abaixo, detalharemos as principais informações sobre os valores médios para tirar a carteira em diversas categorias e como o processo funciona.

Valor médio para tirar a CNH em 2024

Os preços para obter a habilitação em 2024 variam conforme a categoria escolhida. Além disso, os valores podem ser influenciados pela região e pela autoescola contratada. No estado de São Paulo, por exemplo, a média para a categoria B (carros) em diferentes autoescolas está em torno de R$ 2.240, incluindo as taxas obrigatórias do Detran, aulas práticas e curso teórico. Veja abaixo os valores médios por categoria:

Categoria A (moto): cerca de R$ 2.100 .

(moto): cerca de . Categoria B (carro): em média R$ 2.450 .

(carro): em média . Categoria AB (moto e carro): aproximadamente R$ 3.800 .

(moto e carro): aproximadamente . Categoria C (caminhões e tratores): média de R$ 2.600 .

(caminhões e tratores): média de . Categoria D (ônibus e vans): cerca de R$ 2.600 .

(ônibus e vans): cerca de . Categoria E (carretas e caminhões articulados): também em torno de R$ 2.600.

Esses valores são apenas estimativas e podem sofrer variações de acordo com o estado e o CFC (Centro de Formação de Condutores) escolhido.

Custos adicionais para tirar a CNH

Além dos valores cobrados pelas autoescolas, o Detran de cada estado cobra taxas que devem ser pagas durante o processo de habilitação. No estado de São Paulo, por exemplo, os valores das taxas somam aproximadamente R$ 463,24 e estão distribuídos da seguinte forma:

Exame médico : R$ 113,06.

: R$ 113,06. Avaliação psicológica : R$ 131,90.

: R$ 131,90. Taxa do exame teórico : R$ 47,11.

: R$ 47,11. Taxa do exame prático : R$ 47,11.

: R$ 47,11. Taxa de emissão da CNH e envio: R$ 124,06.

Esses valores cobrem os custos dos exames exigidos para obter a Permissão Para Dirigir (PPD), que tem validade de um ano.

Renovação da CNH

Outro ponto importante para quem já é habilitado é o custo de renovação da CNH. Em São Paulo, para 2024, o processo de renovação custa, em média, R$ 369,02, divididos entre:

Exame médico : R$ 113,06.

: R$ 113,06. Taxa de emissão e envio: R$ 124,06.

Outros estados podem ter valores diferentes. No Rio de Janeiro, por exemplo, o exame médico custa cerca de R$ 136,96, enquanto a taxa de emissão do novo documento é de R$ 183,24.

CNH Digital: uma opção mais prática

Uma novidade interessante para quem já tem ou vai tirar a CNH é a possibilidade de obter a versão digital do documento, a chamada CNH-e. Disponível desde 2018, a versão digital tem a mesma validade da CNH física, mas pode ser acessada diretamente pelo celular, o que facilita muito a vida dos condutores.

A CNH digital é especialmente útil em caso de blitz, evitando problemas se você esquecer o documento impresso em casa. Além disso, a partir de 2023, a CNH-e também passou a valer como documento de identidade em todo o Brasil, de acordo com o artigo 159 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Para obter a CNH digital, é necessário baixar o aplicativo “Carteira Digital de Trânsito”, disponível para Android e iOS, e seguir um passo a passo simples:

Baixe o app na loja de aplicativos do seu celular.

Faça o cadastro no portal de serviços.

Autorize o termo de consentimento.

Escaneie o QR Code da sua CNH física.

Realize a “prova de vida” pelo app.

Visualize a CNH-e no aplicativo.

Se você nunca teve habilitação e está planejando iniciar o processo em 2024, é importante entender as etapas obrigatórias. O processo envolve a realização de exames médicos, psicológicos, teóricos e práticos. Esses exames são estabelecidos pela Resolução nº 168/2004 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).

Além dos exames, os candidatos devem cumprir uma carga horária mínima de aulas teóricas e práticas. No caso da categoria B (carro), por exemplo, são necessárias 20 aulas práticas de direção. Antes, as aulas noturnas eram obrigatórias, mas essa exigência foi retirada da legislação recentemente.

Outro ponto importante é que, ao concluir o processo, o candidato recebe a Permissão para Dirigir (PPD), que tem validade de um ano. Durante esse período, o condutor não pode cometer infrações graves, gravíssimas ou reincidir em infrações médias. Caso contrário, perderá o direito à CNH definiti.

Quanto custa tirar a CNH em 2024?

Diferenças por Categoria de CNH

Existem várias categorias de CNH no Brasil, e o valor para tirar a habilitação depende da categoria escolhida. Confira as principais opções e suas respectivas médias de preços:

Categoria A : Habilita o condutor para veículos de duas ou três rodas, como motos e triciclos. O valor médio é de R$ 2.100.

: Habilita o condutor para veículos de duas ou três rodas, como motos e triciclos. O valor médio é de R$ 2.100. Categoria B : Permite a condução de veículos de quatro rodas com até 3.500 kg e capacidade máxima de 8 passageiros, além do motorista. O valor médio é de R$ 2.450.

: Permite a condução de veículos de quatro rodas com até 3.500 kg e capacidade máxima de 8 passageiros, além do motorista. O valor médio é de R$ 2.450. Categoria AB : Habilita o condutor tanto para motos quanto para carros. O custo médio é de R$ 3.800.

: Habilita o condutor tanto para motos quanto para carros. O custo médio é de R$ 3.800. Categoria C : Voltada para veículos de carga com peso bruto de até 6.000 kg, como caminhões. O valor médio gira em torno de R$ 2.600.

: Voltada para veículos de carga com peso bruto de até 6.000 kg, como caminhões. O valor médio gira em torno de R$ 2.600. Categoria D : Para veículos de transporte de passageiros, como ônibus e vans, com capacidade superior a 8 pessoas. O preço médio é de R$ 2.600.

: Para veículos de transporte de passageiros, como ônibus e vans, com capacidade superior a 8 pessoas. O preço médio é de R$ 2.600. Categoria E: A categoria mais avançada, permite dirigir veículos com reboque ou articulação, como carretas e caminhões tracionados. O valor também fica em torno de R$ 2.600.

Taxas em detalhes

