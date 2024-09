Nova personalização no WhatsApp! Agora é possível criar algo inédito no mensageiro

WhatsApp lança nova funcionalidade de personalização para organizar contatos e grupos. Veja como essa novidade pode facilitar a navegação e o gerenciamento das conversas.

O WhatsApp continua inovando e surpreendendo seus usuários com novas funcionalidades. Recentemente, a plataforma anunciou uma novidade que promete mudar a maneira como as pessoas organizam suas conversas e interações no aplicativo.

A personalização é a palavra-chave dessa nova atualização, que permitirá uma experiência mais organizada e eficiente no uso do mensageiro. O recurso vem sendo aguardado com grande expectativa para a liberação pública.

A novidade faz parte de um conjunto de atualizações que visam melhorar a experiência do usuário. A seguir, veja como essa funcionalidade funciona e quais são suas vantagens.

O que há de novo na personalização do WhatsApp?

A nova funcionalidade que está sendo testada na versão beta do WhatsApp para Android permite que os usuários criem listas personalizadas de contatos e grupos.

Esse recurso facilita a organização de conversas, permitindo que as interações sejam categorizadas por grupos como família, trabalho ou amigos, por exemplo.

Essa separação ajuda a otimizar o uso do aplicativo, evitando que os usuários percam tempo procurando conversas importantes em meio a outras menos urgentes.

A atualização também traz uma melhoria significativa no uso de filtros dentro do aplicativo. Agora, além dos filtros já existentes – como “todas”, “não lidas” e “grupos” – os usuários poderão acessar suas listas personalizadas diretamente no topo da tela.

Isso torna o acesso às conversas mais eficiente, já que cada lista criada poderá ser acessada com um único clique, facilitando a navegação.

Como funcionam as listas personalizadas?

Para criar essas listas personalizadas, o usuário precisará ir até a página de informações de um contato ou grupo e, manualmente, escolher em qual lista deseja incluí-lo.

Essa operação é simples e pode ser feita diretamente dentro do aplicativo, sem a necessidade de configurações complexas. Uma vez criada a lista, ela poderá ser acessada diretamente do topo da tela, junto aos outros filtros de conversas.

Essa organização personalizada traz uma série de benefícios, especialmente para quem utiliza o WhatsApp tanto para fins pessoais quanto profissionais.

Ao categorizar contatos por relevância ou tipo de interação, o usuário ganha mais controle sobre suas conversas, evitando confusões e melhorando a eficiência na hora de gerenciar diversas mensagens ao mesmo tempo.

Quando a funcionalidade estará disponível para todos?

Por enquanto, essa funcionalidade de listas personalizadas está disponível apenas para usuários da versão beta do WhatsApp no Android.

Ainda não há uma previsão oficial de quando ela será lançada para o público em geral, mas a expectativa é que, após os testes e ajustes necessários, ela seja liberada em breve para todos os usuários.

Além disso, essa novidade faz parte de um conjunto de atualizações que o WhatsApp vem implementando, com o objetivo de tornar o aplicativo mais intuitivo e prático.

A versão beta tem sido o espaço onde o aplicativo testa suas novas funcionalidades, e muitas delas acabam sendo implementadas posteriormente na versão oficial.

Para os interessados, vale acompanhar as novidades e, se possível, se inscrever no programa beta para testar as novas ferramentas antes de seu lançamento oficial.

