Lote extra disponível: como resgatar o PIS/Pasep 2024 que “sobrou”

Em 2024, mais de 720 mil brasileiros ainda não realizaram o saque do abono salarial PIS/Pasep, segundo dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O valor acumulado para esses trabalhadores atinge a impressionante marca de R$ 283 milhões. Aqueles que ainda não retiraram o benefício têm até o dia 27 de dezembro de 2024 para efetuar o saque, que pode ser feito em agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil.

O calendário regular de pagamentos encerrou-se no dia 15 de agosto. Contudo, os trabalhadores que questionaram o valor recebido ou encontraram inconsistências nos seus dados estão sendo contemplados por meio de lotes adicionais.

Esses depósitos são realizados no dia 15 de cada mês ou no primeiro dia útil subsequente. As informações sobre os pagamentos podem ser consultadas por meio da Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital), disponível para dispositivos Android e iOS, a partir do dia 5 de cada mês.

Os trabalhadores brasileiros já podem consultar e fazer o saque do abono salarial do PIS/Pasep, em seu lote extra, de 2024

Quem tem direito ao abono salarial PIS/Pasep?

Para receber o abono salarial PIS/Pasep em 2024, o trabalhador deve atender a alguns critérios estabelecidos por lei. As exigências incluem:

Estar cadastrado no PIS/Pasep ou no CNIS há, no mínimo, cinco anos, o que significa que o trabalhador deve ter iniciado suas atividades laborais até 2018.

Ter trabalhado em empresa que contribua para o PIS (setor privado) ou Pasep (setor público).

Ter recebido, em média, até dois salários mínimos mensais ao longo do ano-base de 2022.

Ter exercido atividade remunerada por, no mínimo, 30 dias no ano-base 2022, que serve de referência para o benefício.

Ter os dados corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no sistema eSocial, também referentes ao ano-base 2022.

Qual o valor do abono salarial PIS/Pasep em 2024?

O valor do abono salarial é calculado proporcionalmente ao número de meses trabalhados no ano-base 2022.

O cálculo é feito com base no salário mínimo vigente no momento do pagamento, que em 2024 é de R$ 1.412. O benefício varia entre R$ 118 e R$ 1.412, dependendo de quantos meses o trabalhador esteve ativo.

A fórmula utilizada para o cálculo é simples: o trabalhador deve multiplicar 1/12 do salário mínimo pelo número de meses em que trabalhou no ano de referência.

Confira abaixo a tabela com os valores proporcionais para 2024:

Meses Trabalhados Valor do Abono PIS/Pasep 2024 1 mês R$ 117,67 2 meses R$ 235,33 3 meses R$ 353,00 4 meses R$ 470,65 5 meses R$ 588,32 6 meses R$ 706,00 7 meses R$ 823,66 8 meses R$ 941,33 9 meses R$ 1.059,00 10 meses R$ 1.176,68 11 meses R$ 1.294,34 12 meses R$ 1.412,00

Como sacar o abono salarial PIS/Pasep?

Existem diversas formas de efetuar o saque do abono salarial PIS/Pasep, oferecendo flexibilidade e praticidade aos trabalhadores. Entre as opções disponíveis, estão:

Crédito em conta corrente, poupança ou digital na Caixa Econômica Federal, para quem já possui conta na instituição. Crédito via aplicativo Caixa Tem, utilizado em conta poupança social digital, que é aberta automaticamente pela Caixa, e está disponível para Android e iOS. Saques em caixas eletrônicos, Casas Lotéricas e Correspondentes Caixa Aqui, utilizando o Cartão Social e a senha cadastrada. Saques diretamente nas agências da Caixa Econômica Federal, mediante apresentação de documento oficial com foto.

Vale destacar que os trabalhadores vinculados ao Pasep, que pertencem ao setor público, devem procurar o Banco do Brasil para efetuar o saque.

Situação atual e prazos para saque

No ano de 2024, cerca de 25,5 milhões de trabalhadores têm direito ao abono salarial PIS/Pasep. De acordo com o último levantamento, 97,17% dos beneficiários já efetuaram o saque, o que equivale a mais de 24,8 milhões de trabalhadores.

Apesar dessa alta taxa de adesão, ainda restam 720 mil pessoas que precisam retirar o benefício. Quem não efetuar o saque até o prazo final de 27 de dezembro perderá o direito ao abono, e o valor retornará aos cofres do governo.

Essa é uma oportunidade importante para os trabalhadores regularizarem suas pendências financeiras. É fundamental que os beneficiários consultem suas informações, seja pelo aplicativo CTPS Digital ou por meio de agências da Caixa e Banco do Brasil, e garantam o recebimento do abono salarial.

Dúvidas e suporte

Para obter mais informações sobre o abono salarial PIS/Pasep ou sobre os lotes extras de 2024, os trabalhadores podem acessar o site oficial do Ministério do Trabalho e Emprego, bem como os canais de atendimento da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil.