Feriadão maneiro se aproximando! 7 de setembro anima trabalhadores pelo Brasil; mas e os próximos?

O feriado de 7 de setembro está chegando, mas outros feriados ainda prometem folgas prolongadas em 2024. Confira quais datas estão no calendário nacional.

O feriado de 7 de setembro está quase chegando e, como sempre, os brasileiros já começam a se preparar para aproveitar ao máximo essa pausa no calendário. Conhecido como o Dia da Independência do Brasil, essa data é um marco histórico e, para muitos, uma oportunidade de descanso e celebração.

Em 2024, no entanto, o feriado cai em um sábado, o que pode frustrar os planos de quem esperava um feriadão prolongado durante a semana. Ainda assim, é um momento importante para lembrar a importância da independência e participar de eventos cívicos.

Além do 7 de setembro, os brasileiros já estão de olho nos próximos feriados do ano. O calendário de 2024 traz boas notícias para quem gosta de uma pausa prolongada, com alguns feriados caindo em dias estratégicos que prometem emendar a folga com o final de semana. Confira!

O feriadão de 7 de setembro anima os trabalhadores, mas há mais pausas no calendário de 2024. Veja como aproveitar os próximos feriados nacionais. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

O que esperar do feriado de 7 de setembro?

O 7 de setembro é mais do que um simples feriado. Celebrado como o Dia da Independência do Brasil, ele marca a data em que Dom Pedro I proclamou a independência do país de Portugal, em 1822.

Apesar de cair em um sábado em 2024, a data ainda promete agitar o Brasil, especialmente nas grandes cidades onde desfiles e eventos cívicos são tradicionais. Além disso, o feriado é uma oportunidade para refletir sobre a história do país e seu significado cultural.

Esse dia é uma ótima chance para quem deseja participar de paradas militares, shows e atividades culturais que acontecem em diversas regiões do país.

Muitas cidades organizam eventos especiais, e, mesmo com o feriado caindo no final de semana, é uma data que não passa despercebida.

Para aqueles que trabalham aos sábados, a pausa ainda será bem-vinda, mas quem tem a folga no final de semana talvez sinta que perdeu a chance de um feriadão prolongado.

Com o feriado do 7 de setembro se aproximando, os trabalhadores já começam a se perguntar: quais serão os próximos feriados que ainda vão permitir uma folga extra? Vamos conferir o calendário de 2024 para descobrir.

Quais são os próximos feriados de 2024?

Após o 7 de setembro, ainda há várias oportunidades para os brasileiros descansarem e curtirem outros feriados nacionais. Alguns deles prometem cair em dias mais estratégicos, permitindo aquele merecido descanso prolongado. Confira os próximos feriados de 2024:

12 de outubro : Nossa Senhora Aparecida – sábado

: Nossa Senhora Aparecida – sábado 2 de novembro : Finados – sábado

: Finados – sábado 15 de novembro : Proclamação da República – sexta-feira

: Proclamação da República – sexta-feira 20 de novembro : Consciência Negra – quarta-feira

: Consciência Negra – quarta-feira 25 de dezembro: Natal – quarta-feira

Entre os pontos facultativos, também temos o Dia do Servidor Público no dia 28 de outubro, que cairá em uma segunda-feira, oferecendo a chance de um final de semana prolongado para alguns setores.

Feriados em algumas capitais do Brasil

Além dos feriados nacionais, algumas capitais brasileiras contam com feriados regionais que são de grande importância para suas culturas.

No Rio de Janeiro, por exemplo, os cariocas terão o Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro, um feriado que homenageia Zumbi dos Palmares e celebra a luta contra o racismo.

Em Belo Horizonte, o feriado estadual de Nossa Senhora da Conceição será celebrado no 8 de dezembro, que infelizmente cairá em um domingo, eliminando a chance de uma folga extra para os moradores da capital mineira.

Já em Brasília, o Dia do Evangélico, comemorado em 30 de novembro, também será em um sábado, o que pode ser uma decepção para quem esperava um feriado prolongado.

