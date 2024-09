Mulheres estão pagando R$ 400,00 por homens dos sonhos; entenda

Uma tendência curiosa tem ganhado força na China, onde mulheres estão dispostas a pagar até R$ 400 para vivenciar encontros românticos com seus “homens dos sonhos”.

Xu Yunting, uma jovem de 18 anos, encontrou uma maneira inusitada de ganhar dinheiro ao se vestir como personagens masculinos fictícios e interpretar papéis em encontros idealizados.

Esse fenômeno, conhecido como “cos commissioning”, vem se popularizando rapidamente em Xangai para quem procura pelos “homens dos sonhos”.

Entenda como tem gente ganhando dinheiro sendo "homens dos sonhos" para diversas clientes fora do Brasil; a tendência está aí

Transformação em personagem e “homens dos sonhos”

Xu Yunting se destaca por sua habilidade em transformar-se completamente para atender às expectativas de suas clientes. Ou seja, ela interpreta os homens dos sonhos para elas.

Com o uso de maquiagem elaborada, lentes de contato que ampliam os olhos e uma peruca laranja brilhante, ela assume a identidade de Jesse, um músico sensível e charmoso.

Jesse é um dos personagens do jogo “Light and Night”, desenvolvido pela gigante chinesa Tencent, que permite aos jogadores criar avatares e participar de relacionamentos românticos virtuais.

Popularidade crescente do “Cos Commissioning”

O “cos commissioning” é uma combinação dos termos “cosplay” e “encomenda”, refletindo a natureza personalizada desse serviço. A tendência, que consiste em contratar cosplayers para encenar encontros românticos como personagens fictícios, tem se tornado um fenômeno cultural na China.

De acordo com a AFP, o assunto já acumulou milhões de visualizações nas redes sociais, demonstrando o crescente interesse por essa forma de escapismo.

Clientes que preferem a ficção à realidade

Entre as clientes de Xu Yunting está Feng Xinyu, uma jovem de 19 anos que trabalha na área de tecnologia da informação.

Feng é uma das muitas fãs que preferem o mundo dos jogos digitais à vida real. Ela admite que não tem interesse em relacionamentos com homens reais, referidos por ela como “homens 3D”.

Em vez disso, Feng se sente mais à vontade no universo dos jogos, onde os personagens são moldados para atender às suas fantasias e expectativas.

Para Feng Xinyu, a imersão no universo de “Light and Night” foi levada ao extremo. Ela desembolsou cerca de US$ 70 (equivalente a R$ 394) para vivenciar um encontro real com Jesse, o personagem que tanto admira.

Esse foi o terceiro encontro do “casal”, que começou em uma estação de metrô em Xangai, onde caminharam de mãos dadas antes de desfrutar de um jantar romântico em um restaurante local.

Especialistas apontam que o “cos commissioning” reflete uma busca por conexão emocional em um mundo cada vez mais digitalizado e isolado.

A tendência também levanta questões sobre o impacto psicológico de substituir interações humanas reais por encontros fictícios, ainda que encenados por pessoas reais.

No entanto, para muitas mulheres jovens na China, como Feng, essa é uma forma de preencher o vazio deixado pela falta de interesse em relacionamentos tradicionais.

Com a crescente popularidade dessa prática, o “cos commissioning” pode se tornar um fenômeno global, à medida que mais pessoas buscam formas alternativas de se conectar emocionalmente em um mundo digital. Enquanto isso, Xu Yunting continua a desempenhar seu papel como Jesse, proporcionando momentos de fantasia e realização para suas clientes.