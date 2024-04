WhatsApp não grava áudio? Entenda o que fazer

Se você enfrenta problemas com a gravação de áudios no WhatsApp, saiba que não está sozinho. Muitos usuários têm relatado dificuldades tanto com a falta de gravação de som quanto com o volume extremamente baixo dos áudios enviados.

Este guia prático vai ajudá-lo a resolver esses problemas, garantindo que suas mensagens de voz sejam gravadas corretamente e com qualidade sonora adequada.

Enfrentando problemas com áudios no WhatsApp? Aprenda a resolver falhas de gravação e baixo volume com nosso guia prático. (Foto divulgação)

WhatsApp não grava áudio, saiba solucionar

Identifique o problema de gravação

Quando o WhatsApp não grava áudio, o problema pode ser percebido facilmente: você pressiona o botão para gravar a mensagem de voz e, apesar do aplicativo mostrar que a gravação foi feita, não há som algum na reprodução.

Isso pode estar relacionado tanto a um defeito no aplicativo quanto a um problema no próprio dispositivo.

Descarte problemas no celular

Antes de concluir que o problema está no WhatsApp, é essencial verificar o microfone do seu dispositivo. Faça uma chamada telefônica ou use o gravador de voz do celular para testar se o microfone está captando som.

Se ninguém conseguir ouvir você durante uma ligação ou se o gravador de voz não registrar som, o problema pode estar no hardware do seu aparelho.

Autorize o acesso ao microfone

Se o microfone do seu dispositivo está funcionando corretamente em outros aplicativos, o problema pode ser a falta de permissão para que o WhatsApp acesse o microfone.

Para resolver isso, vá até as configurações do seu aparelho, acesse as configurações de aplicativos, localize o WhatsApp e verifique se a permissão para o microfone está ativada.

Ajuste o bluetooth

Se você usa um fone de ouvido bluetooth, o problema pode ser uma configuração inadequada. Alguns dispositivos podem ser configurados para usar apenas o alto-falante ou apenas o microfone do fone.

Acesse as configurações de bluetooth do seu aparelho, toque na engrenagem ao lado do dispositivo conectado e ajuste as configurações para usar tanto o alto-falante quanto o microfone.

Solução para iPhones

Para usuários de iPhone, o processo é similar: vá até as configurações do iOS, localize o WhatsApp e certifique-se de que o acesso ao microfone está permitido. Se outros aplicativos estiverem usando o microfone, como a Siri ou outro app de mensagens, feche-os para liberar o microfone para o WhatsApp.

Problemas comuns e soluções

Se o problema persistir, outras soluções incluem limpar o cache do app, atualizar para a versão mais recente do WhatsApp ou até mesmo reinstalar o aplicativo. Se o volume dos áudios estiver baixo, verifique se há obstruções no microfone, como poeira ou sujeira, e limpe cuidadosamente a área.

O WhatsApp não grava áudio pode ser um problema frustrante, mas seguindo estes passos, você poderá solucionar a maioria dos casos e voltar a enviar mensagens de voz sem problemas. Se nenhum desses passos resolver, pode ser necessário buscar assistência técnica para verificar o hardware do seu dispositivo.

