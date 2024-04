Inteligência artificial: faça curso gratuito para aprender tudo sobre!

A Alura, em parceria inédita com o Google, disponibiliza um curso gratuito sobre Inteligência Artificial (IA).

Este intensivão acontecerá entre os dias 6 e 10 de maio, oferecendo uma oportunidade valiosa para quem deseja explorar esse campo em ascensão.

Google e Alura lançam curso gratuito de Inteligência Artificial. Aprenda com experts em IA e ganhe prêmios. Inscreva-se agora e domine o futuro da tecnologia! (Foto: divulgação).

Alura disponibiliza um curso gratuito sobre Inteligência Artificial

O curso visa atender tanto desenvolvedores iniciantes quanto experientes, além de indivíduos interessados em aprofundar seu conhecimento sobre Inteligência Artificial.

Aproveite e confira: Cargos de nível MÉDIO anunciados no concurso dos Correios; veja mais detalhes

Foco em desenvolvimento de APIs e uso de ferramentas avançadas

Com o objetivo de auxiliar os participantes no desenvolvimento de Interfaces de Programação de Aplicação (APIs), o programa concentra-se no uso de duas ferramentas principais:

Gemini ; e

; e Google AI Studio.

O Gemini é uma família de modelos de IA generativa do tipo multimodal, enquanto o Google AI Studio é uma plataforma para prototipagem de prompts a partir de modelos pré-existentes.

Comunidade de aprendizagem e prêmios para os melhores projetos

Os estudantes terão acesso a uma comunidade exclusiva no Discord, onde poderão se conectar com outros participantes e solicitar apoio dos instrutores.

Além disso, os 10 melhores projetos desenvolvidos durante as aulas serão premiados, com benefícios como uma bolsa de estudos da FIAP, convites para eventos de destaque na área de IA, assinaturas da plataforma educacional Alura e mentoria exclusiva.

Cronograma do curso

O curso gratuito sobre IA será dividido em cinco aulas, abordando os seguintes tópicos:

Introdução às funcionalidades do Gemini , com foco na multimodalidade dos modelos;

, com foco na multimodalidade dos modelos; Ensino das melhores práticas em engenharia de prompts, incluindo textos e HTML ;

; Aprofundamento no Google AI Studio e seus parâmetros;

e seus parâmetros; Masterclass para desenvolvimento de códigos em Python e conexão com a API do Gemini via Google Colab ;

e conexão com a API do via ; Construção de um sistema automatizado de chatbot utilizando as ferramentas apresentadas.

Além das aulas, o curso inclui três lives, programadas para os dias 3, 8 e 13 de maio, proporcionando oportunidades adicionais de interação e aprendizado. Ao final do curso, os participantes receberão um certificado de participação.

As inscrições para o curso intensivo de “Imersão IA” encerram-se no dia 5 de maio. Para se inscrever, basta acessar o link disponibilizado pela Alura.

Saiba mais sobre cursos: Empresa oferece 200 mil vagas em cursos GRATUITOS